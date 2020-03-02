Путин внес поправки в Конституцию о Боге и запрет на отчуждение территорий
Президент Владимир Путин внес на рассмотрение в Госдуму новые поправки в законопроект об изменении Конституции, говорится на сайте нижней палаты парламента. Поправки изложены на 24 страницах, «Ведомости» ознакомились с документом. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, первым поправки изучит профильный комитет – комитет по госстроительству и законодательству.
В поправки ко второму чтению включена поправка о признании брака союзом мужчины и женщины, а русского народа – государствообразующим. Одна из поправок также предусматривает упоминание Бога в Конституции, другая – запрет на отчуждение территорий.
Как отметил Володин, подготовленные поправки стали результатом диалога Путина с представителями политических партий и общества. Часть поправок была разработана в результате встречи президента с инициативной группой, уточнил спикер. По его словам, всего было предложено более 300 поправок. Володин напомнил, что прием подачи поправок в президентский законопроект перед вторым чтением будет окончен 2 марта в 18 часов.
Госдума 23 января приняла в первом чтении законопроект о поправках в Основной закон. Документ был внесен на рассмотрение президентом. Он предусматривает расширение полномочий Госсовета, Госдумы, Совета Федерации и местных органов самоуправления. Второе чтение законопроекта запланировано 10 марта, третье – 11 марта. Поправки на общероссийское голосование выставят единым пакетом. Голосование пройдет 22 апреля, этот день будет объявлен выходным.