Путин внес поправки в Конституцию о Боге и запрет на отчуждение территорий

Как отметил Володин, подготовленные поправки стали результатом диалога Путина с представителями политических партий и общества. Часть поправок была разработана в результате встречи президента с инициативной группой, уточнил спикер. По его словам, всего было предложено более 300 поправок. Володин напомнил, что прием подачи поправок в президентский законопроект перед вторым чтением будет окончен 2 марта в 18 часов.