Количество новых случаев коронавируса за пределами Китая выросло в девять раз
Количество новых случаев заражения коронавирусом в Китае снижается, но за его пределами выросло почти в девять раз (по сравнению с Китаем), заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, пишет «РИА Новости».
Он отметил, что вчера, 1 марта, ВОЗ сообщил о самом малом количестве заболеваний в Китае с 22 января – о 206 случаях. Из них только восемь случаев – за пределами провинции Хубей. Особую озабоченность у организации, по его словам, вызывает ситуация в Южной Корее, Италии, Иране и Японии.
Ко 2 марта число умерших от коронавируса превысило 3000 человек. Всего, по данным ВОЗ, в 65 странах насчитывается почти 89 000 заболевших. 90% случаев заражения – в Китае, где впервые была зафиксирована вспышка заболевания в декабре 2019 г. Наибольшее распространение помимо Китая вирус получил в Иране, Южной Корее и Италии. 26 февраля Роспотребнадзор рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в эти страны, а 27 февраля Ростуризм рекомендовал российским туроператорам приостановить продажу туров в эти страны.