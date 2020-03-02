Количество новых случаев коронавируса за пределами Китая выросло в девять раз

Ко 2 марта число умерших от коронавируса превысило 3000 человек. Всего, по данным ВОЗ, в 65 странах насчитывается почти 89 000 заболевших. 90% случаев заражения – в Китае, где впервые была зафиксирована вспышка заболевания в декабре 2019 г. Наибольшее распространение помимо Китая вирус получил в Иране, Южной Корее и Италии. 26 февраля Роспотребнадзор рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в эти страны, а 27 февраля Ростуризм рекомендовал российским туроператорам приостановить продажу туров в эти страны.