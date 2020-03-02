Собянин отреагировал на выявление коронавируса в Москве
Заболевший коронавирусом россиянин находится в инфекционной больнице и получает все необходимое лечение, рассказал в своем блоге мэр Сергей Собянин. По его словам, госпитализированы шесть родственников и пять знакомых заболевшего. Из числа пассажиров рейса, на котором мужчина вернулся в Москву из Италии, госпитализировано 13 человек, помещены в карантин 83 человека.
Всего в Москве с 15 февраля проведено более 12 000 исследований на коронавирус, под наблюдением находится более 5500 человек, сообщил Собянин. Он уточнил, что во всех аэропортах Москвы работают медицинские посты, у всех пассажиров международных рейсов измеряют температуру. Ежедневно температуру измеряют во всех детских садах и школах города. Работодателям рекомендуется регулярно измерять температуру у сотрудников.
Всем прилетевшим из Китая, Ирана и Южной Кореи выдаются постановления об изоляции, фиксируются их контактные данные, делается фотография, а также берется анализ на коронавирусную инфекцию. Прилетевшим из других стран с неблагоприятной ситуацией по коронавирусу рекомендуют соблюдать режим изоляции на дому.
О том, что у россиянина, вернувшегося из Италии, подтвердили коронавирус, стало известно 2 марта. Молодой человек заболел 21 февраля, находясь на отдыхе в Италии. 23 февраля он вернулся и проживал в частном доме в Московской области, а 27 февраля обратился в поликлинику с симптомами ОРВИ, откуда его госпитализировали в инфекционную больницу. Это уже шестой случай заражения коронавирусом нового типа среди россиян.