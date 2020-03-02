Собянин отреагировал на выявление коронавируса в Москве

О том, что у россиянина, вернувшегося из Италии, подтвердили коронавирус, стало известно 2 марта. Молодой человек заболел 21 февраля, находясь на отдыхе в Италии. 23 февраля он вернулся и проживал в частном доме в Московской области, а 27 февраля обратился в поликлинику с симптомами ОРВИ, откуда его госпитализировали в инфекционную больницу. Это уже шестой случай заражения коронавирусом нового типа среди россиян.