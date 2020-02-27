Мэр Москвы обосновал проверки граждан КНР на транспорте режимом изоляции
Мэр Москвы Сергей Собянин ответил послу Китая в России Чжан Ханьхуэю на жалобу о проверках граждан КНР в общественном транспорте столицы. В ответном письме он объяснил их необходимостью контролировать соблюдение иностранными гостями 14-дневного режима изоляции по месту пребывания, передает РБК со ссылкой на копию письма. Этот режим введен в Москве из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.
По данным мэра Москва, с 22 февраля на территории города выявлено 88 человек, нарушивших режим. 88 из них — граждане КНР, указывается в письме. Собянин попросил посла «с пониманием отнестись» к вынужденным мерам и объяснить своим соотечественников требование строгого соблюдения режима изоляции. Мэр напомнил, что нарушения постановления санврача и положений миграционного законодательства наказываются в судебном порядке выдворением из страны.
В письме послу Китая говорится, что постановление главного санитарного врача Москвы предписывает гражданам любых стран, включая КНР, «в течение 14 дней соблюдать режим изоляции по месту жительства и пребывания». Постановление вручается при пересечении границы. По словам Собянина, проверки вызваны необходимостью защитить жителей и гостей столицы от распространения коронавирусной инфекции и проконтролировать соблюдение режима.
Ранее посольство КНР обратилось в мэрию Москвы с письмом, в котором жаловалось на проверки, которые проводятся только против граждан этой страны работниками «Мосгортранса» и метрополитена совместно с сотрудниками правоохранительных органов. В посольстве отметили дискриминационный характер такого специального мониторинга и просили «успокоить общество и не разрывать дружеское отношение народов Китая и России».