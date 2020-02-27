Мэр Москвы обосновал проверки граждан КНР на транспорте режимом изоляции

Ранее посольство КНР обратилось в мэрию Москвы с письмом, в котором жаловалось на проверки, которые проводятся только против граждан этой страны работниками «Мосгортранса» и метрополитена совместно с сотрудниками правоохранительных органов. В посольстве отметили дискриминационный характер такого специального мониторинга и просили «успокоить общество и не разрывать дружеское отношение народов Китая и России».