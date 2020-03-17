Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Политика

Любовь Соболь объявила о планах участвовать в выборах в Госдуму

Ведомости

Юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь заявила, что планирует участвовать в выборах депутатов Госдумы в 2021 г. по Центральному избирательному округу.

Соболь отметила, что приняла такое решение из-за поправки об обнулении президентских сроков, предложенную депутатом Валентиной Терешковой, а затем одобреной Путиным, Госдумой и Конституционным судом.

Сейчас депутатом Госдумы по московскому Центральному избирательному округу является представитель «Единой России» Николай Гончар.

Летом 2019 г. Соболь отказали в регистрации на участие в выборах Мосгордуму. По мнению избиркома, в подписях избирателей за нее был превышен допустимый процент брака.

Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь.