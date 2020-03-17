Любовь Соболь объявила о планах участвовать в выборах в Госдуму
Юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь заявила, что планирует участвовать в выборах депутатов Госдумы в 2021 г. по Центральному избирательному округу.
Соболь отметила, что приняла такое решение из-за поправки об обнулении президентских сроков, предложенную депутатом Валентиной Терешковой, а затем одобреной Путиным, Госдумой и Конституционным судом.
Сейчас депутатом Госдумы по московскому Центральному избирательному округу является представитель «Единой России» Николай Гончар.
Летом 2019 г. Соболь отказали в регистрации на участие в выборах Мосгордуму. По мнению избиркома, в подписях избирателей за нее был превышен допустимый процент брака.