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ЦИК окончательно отказал Соболь в регистрации кандидатом в Мосгордуму

Центризбирком окончательно утвердил отказ юристу Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь в регистрации кандидатом в Мосгордуму. Соответствующее решение было принято на заседании комиссии единогласно.

Для регистрации Соболь было необходимо собрать 4491 подпись в поддержку ее выдвижения, она представила 4940 подписей, но из них 680 признали недействительными, причем основную часть – по результатам почерковедческой экспертизы (388). ЦИК вернул в число действительных всего восемь подписей избирателей в поддержку Соболь.

Представитель Соболь Александр Помазуев заявил, что решение об отказе Соболь в регистрации принято на уровне МВД, а сама комиссия – «ничтожный червяк и решения самостоятельно принимать не может, а может только обслуживать экспертов МВД». Что касается предложений идти в суд и там оспаривать данные МВД, то и там отказываются приобщить к делу заявления граждан, напомнил Помазуев.

Наличие подписей шести покойников среди граждан, поддержавших Соболь, сама кандидат объяснила «провокацией со стороны Собянина» и предложила так же пристально проверить подписи провластных кандидатов.

Мосгоризбирком 26 июля решил оставить в силе решение окружного избиркома об отказе в регистрации Соболь кандидатом. Рабочая группа ЦИК ранее также рекомендовала отказать в удовлетворении жалобы на решение Мосгоризбиркома. Соболь и ряд других оппозиционеров не пустили на выборы в Мосгордуму из-за того, что избирательные комиссии обнаружили у них большое количество недействительных подписей избирателей. Оппозиция уверена, что подписи забраковали намеренно. Ранее ЦИК утвердил отказ в регистрации кандидатом политика Дмитрия Гудкова.