Трамп подписал закон об оборонном производстве для защиты от коронавируса

В своем твите об акте Трамп отметил, что он понадобится «только для борьбы с китайским вирусом» и будет применяться «в худшем случае». «Надеюсь, в этом не будет необходимости», — написал он. Закон об оборонном производстве был принят в 1950 г., в начале войны на Корейском полуострове. Этим актом президенту предоставляется права принуждать бизнес к заключению и исполнению контрактов для нужд обороны.