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Трамп подписал закон об оборонном производстве для защиты от коронавируса

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Президент США Дональд Трамп подписал закон об оборонном производстве (Defense production act). Об этом Трамп сообщил в своем Twitter. Закон позволяет принуждать компании выполнять заказы для военных нужд и будет использоваться для борьбы с коронавирусом.

В своем твите об акте Трамп отметил, что он понадобится «только для борьбы с китайским вирусом» и будет применяться «в худшем случае». «Надеюсь, в этом не будет необходимости», — написал он. Закон об оборонном производстве был принят в 1950 г., в начале войны на Корейском полуострове. Этим актом президенту предоставляется права принуждать бизнес к заключению и исполнению контрактов для нужд обороны.

Ранее Трамп объяснил, что подписать закон необходимо для «борьбы с невидимым врагом». Применение акта об оборонном производстве может понадобиться для ускоренного производства респираторов, масок, аппаратов для искусственной вентиляции легких, иного оборудования и средств защиты от коронавирусной инфекции COVID-19.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку коронавирусной инфекции нового типа COVID-19 пандемией. В мире заражены более 200 тысяч человек почти в 160 странах, более 8 тысячи человек умерли от болезни. В США с 13 марта действует режим чрезвычайного положения из-за коронавируса. Им заразились около 8 тысяч американцев, умерли более 120. Случаи заболевания COVID-19 выявлены во всех штатах. США прекратили выдачу виз в странах мира, запретили въезд иностранцев и ввели другие ограничительные меры для борьбы с коронавирусом.

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