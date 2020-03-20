Трамп вместо июньской встречи с лидерами G7 проведет три видеоконференции
Президент США Дональд Трамп отменит личную встречу лидеров G7 в Кэмп-Дэвиде в июне из-за коронавируса и проведет вместо этого видеоконференцию, передает Reuters со ссылкой на Белый дом.
Трамп провел видеоконференцию с лидерами крупнейших промышленно развитых стран мира в начале этой недели и планирует повторить это в апреле, мае и июне, когда планировалась личная встреча лидеров стран «большой семерки».
Представитель Белого дома сообщил агентству, что директор национального экономического совета, помощник президента по G7 Ларри Кудлоу, уведомил партнеров об изменения формата июньской встречи. Он также отметил, что решение принято, чтобы «каждая страна сосредоточила свои ресурсы на реагировании на медицинские и экономические проблемы», связанные с распространением коронавирусной инфекции.
Видеоконференция G7 состоялась в понедельник, 16 марта, на ней обсуждались вопросы координации действий по борьбе с распространением коронавируса и проблемы, связанные с закрытием границ из-за него. Вспышка заболевания COVID-19 началась в Китае в конце 2019 г., с 13 марта эпицентром пандемии, по оценке Всемирной организации здравоохранения, стала Европа. По данным ВОЗ, в мире уже зафиксировано более 207 000 случаев болезни. Умерло более 8600 человек, в том числе более 3200 смертей в Китае и почти 3000 в Италии. 199 случаев заражения зарегистрировано в России на 19 марта.