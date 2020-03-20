Трамп вместо июньской встречи с лидерами G7 проведет три видеоконференции

Видеоконференция G7 состоялась в понедельник, 16 марта, на ней обсуждались вопросы координации действий по борьбе с распространением коронавируса и проблемы, связанные с закрытием границ из-за него. Вспышка заболевания COVID-19 началась в Китае в конце 2019 г., с 13 марта эпицентром пандемии, по оценке Всемирной организации здравоохранения, стала Европа. По данным ВОЗ, в мире уже зафиксировано более 207 000 случаев болезни. Умерло более 8600 человек, в том числе более 3200 смертей в Китае и почти 3000 в Италии. 199 случаев заражения зарегистрировано в России на 19 марта.