Госдума разрешила правительству вводить режим ЧС

вводить режимы повышенной готовности или ЧС на всей территории страны либо на ее части;

устанавливать правила поведения обязательные для исполнения при введение этих режимов;

координировать единую государственную систему предупреждения и ликвидации ЧС;

в случае ЧС ограничивать оптовую и розничную торговлю лекарствами по составленному правительством списку на срок до 90 дней;

регулировать обращение с особо важными препаратами и устанавливать особый порядок регистрации и обращения лекарств и медицинских изделий, которые предназначены для применения в условиях военных действий, ЧС и предупреждения ЧС, профилактики и лечения заболеваний, представляющих опасность для окружающих;

в исключительных случаях (например, при ЧС) вводить мораторий на возбуждение дел о банкротстве;

устанавливать дополнительный перечень случаев, когда госзакупки можно осуществлять у единственного поставщика;