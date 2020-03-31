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Госдума разрешила правительству вводить режим ЧС

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Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, разрешающий правительству вводить режимы повышенной готовности или чрезвычайной ситуации по всей стране. Правительство внесло инициативу в парламент 26 марта.

Закон направлен на урегулирование отношений, возникающих в связи с необходимостью экстренного реагирования на вызовы, связанные с распространением коронавируса, говорится в пояснительных документах. Документ дополняет список оснований для введения режима чрезвычайной ситуации «распространением заболевания, представляющего опасность для окружающих».

Принятый Госдумой закон дает правительству право:

  • вводить режимы повышенной готовности или ЧС на всей территории страны либо на ее части;

  • устанавливать правила поведения обязательные для исполнения при введение этих режимов;

  • координировать единую государственную систему предупреждения и ликвидации ЧС;

  • в случае ЧС ограничивать оптовую и розничную торговлю лекарствами по составленному правительством списку на срок до 90 дней;

  • регулировать обращение с особо важными препаратами и устанавливать особый порядок регистрации и обращения лекарств и медицинских изделий, которые предназначены для применения в условиях военных действий, ЧС и предупреждения ЧС, профилактики и лечения заболеваний, представляющих опасность для окружающих;

  • в исключительных случаях (например, при ЧС) вводить мораторий на возбуждение дел о банкротстве;

  • устанавливать дополнительный перечень случаев, когда госзакупки можно осуществлять у единственного поставщика;

  • списывать штрафные санкции в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения контракта по причине коронавируса.

Совет Федерации рассмотрит принятый Госдумой закон на заседании в 15.00 мск 31 марта, следует из опубликованной на сайте верхней палаты парламента повестки.

Ранее по теме: Правительство сможет напрямую управлять преодолением чрезвычайных ситуаций

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