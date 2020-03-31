Песков: Путин и Трамп договорились начать консультации по нефти

На вопрос о том, насколько совпадают взгляды Путина и Трампа на ситуацию на рынке нефти, Песков ответил: «Безусловно, есть понимание, что нынешняя ценовая конъюнктура не в интересах наших стран». О мерах, которые могут быть предприняты в этой связи обеими странами, Песков говорить отказался. Он также оставил без комментариев вопрос, говорили ли президенты о том, чтобы каждая со своей стороны начала переговоры с Саудовской Аравией, без которой изменить ситуацию на рынке нефти невозможно.