Трамп не приедет в Москву на 75-летие Победы
Президент США Дональд Трамп не приедет в Москву на мероприятия, посвященные празднованию 75-летия Победы над фашизмом, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, сообщение об этом получено Россией по дипломатическим каналам. Кто будет представлять США на торжественных мероприятиях, пока неизвестно.
Трамп говорил о желании посетить парад Победы в Москве 9 мая, если ему позволит график, заявил в декабре прошлого года министр иностранных дел Сергей Лавров, пишет «РИА Новости». Трамп также говорил, что ему может помешать приехать предвыборная кампания в США.
Майский визит Трампа в Москву был бы его первой поездкой в Россию в качестве президента США. До своего избрания в 2016 г. Трамп приезжал в Россию пять раз, по данным американских и российских СМИ. Президент России Владимир Путин последний раз ездил в США в сентябре 2015 г. на 70-ю Генассамблею ООН, это был его первый визит за восемь лет. С момента избрания Трампа американским президентом Путин в США не был. Президенты Путин и Трамп лично встречались всего трижды, последний раз – на полях саммита G20 в Осаке в июне 2019 г.
Россия пригласила на мероприятия по случаю 75-летия Победы многих иностранных лидеров и представителей международных организаций. По словам помощника президента России Юрия Ушакова летом прошлого года, свое участие в праздновании подтвердили лидеры 17 стран, в том числе французский президент Эмманюэль Макрон и премьер-министр Индии Нарендра Моди.