Трамп не приедет в Москву на 75-летие Победы

Майский визит Трампа в Москву был бы его первой поездкой в Россию в качестве президента США. До своего избрания в 2016 г. Трамп приезжал в Россию пять раз, по данным американских и российских СМИ. Президент России Владимир Путин последний раз ездил в США в сентябре 2015 г. на 70-ю Генассамблею ООН, это был его первый визит за восемь лет. С момента избрания Трампа американским президентом Путин в США не был. Президенты Путин и Трамп лично встречались всего трижды, последний раз – на полях саммита G20 в Осаке в июне 2019 г.