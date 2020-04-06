Россия выделит ВОЗ $1 млн на борьбу с коронавирусом

Минобороны в марте направило в Италию, сильно пострадавшую от пандемии коронавируса, восемь бригад врачей и около сотни вирусологов. Кроме того, Россия направила в США груз с медицинскими изделиями. Песков называл это «помощью гуманитарного характера», однако в госдепартаменте США сообщили, что это была покупка.