Россия выделит ВОЗ $1 млн на борьбу с коронавирусом
Россия выделит Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в 2020 г. до $1 млн на борьбу с распространением коронавирусной инфекции нового типа, говорится в соответствующем распоряжении правительства. Деньги направят из федерального бюджета.
Минобороны в марте направило в Италию, сильно пострадавшую от пандемии коронавируса, восемь бригад врачей и около сотни вирусологов. Кроме того, Россия направила в США груз с медицинскими изделиями. Песков называл это «помощью гуманитарного характера», однако в госдепартаменте США сообщили, что это была покупка.
Всего в мире, по данным на 6 апреля, вирус подтвержден у более 1,2 млн человек, умерли почти 70 000. Мировыми лидерами по числу заразившихся коронавирусом являются США (более 330 000 случаев), Испания (более 130 000) и Италия (более 120 000). В России заболевание зафиксировано у 6343 человек.