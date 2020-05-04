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Песков анонсировал совещание Путина по выходу из режима самоизоляции

Ведомости

Президент Владимир Путин проведет 6 мая совещание по реализации ранее принятых решений для борьбы с распространением коронавируса, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков «РИА Новостям». На совещание Путину будут представлены рекомендации по выходу из режима самоизоляции и снятию действующих ограничений, подтвердил представитель Кремля «Интерфаксу».

28 апреля Путин продлил режим нерабочих дней до 11 мая, объявив 6, 7 и 8 мая официально нерабочими днями с сохранением заработной платы. Снимать введенные из-за коронавируса ограничения регионы смогут начать с 12 мая, но постепенно и по рекомендациям, которые до 5 мая должно подготовить правительство, сказал Путин.

Последние два дня в России выявляют более 10 500 зараженных коронавирусом за сутки. Общее число заболевших превысило 145 000 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных