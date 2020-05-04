Песков анонсировал совещание Путина по выходу из режима самоизоляции
Президент Владимир Путин проведет 6 мая совещание по реализации ранее принятых решений для борьбы с распространением коронавируса, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков «РИА Новостям». На совещание Путину будут представлены рекомендации по выходу из режима самоизоляции и снятию действующих ограничений, подтвердил представитель Кремля «Интерфаксу».
28 апреля Путин продлил режим нерабочих дней до 11 мая, объявив 6, 7 и 8 мая официально нерабочими днями с сохранением заработной платы. Снимать введенные из-за коронавируса ограничения регионы смогут начать с 12 мая, но постепенно и по рекомендациям, которые до 5 мая должно подготовить правительство, сказал Путин.
Последние два дня в России выявляют более 10 500 зараженных коронавирусом за сутки. Общее число заболевших превысило 145 000 человек.