Песков анонсировал совещание Путина по выходу из режима самоизоляции

28 апреля Путин продлил режим нерабочих дней до 11 мая, объявив 6, 7 и 8 мая официально нерабочими днями с сохранением заработной платы. Снимать введенные из-за коронавируса ограничения регионы смогут начать с 12 мая, но постепенно и по рекомендациям, которые до 5 мая должно подготовить правительство, сказал Путин.