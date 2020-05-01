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Попова рассказала, как власти планируют ослабить режим самоизоляции

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Снятие ограничений, введенных из-за распространения коронавируса, начнется с разрешения прогулок, утренних пробежек и занятий спортом, сказала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в интервью ТАСС. Все это должно будет проходить с соблюдением социальной дистанции. В частности, вначале можно разрешать только небольшие прогулки по два-три человека, сказала Попова.

Снижающиеся темпы прироста заболевших – это не единственный критерий, по которому Роспотребнадзор будет решать, снимать ли ограничения. Попова добавила, что власти также учитывают чисто свободных коек, наличие возможностей и количество проводимых тестов на коронавирус. Помимо основных критериев, есть и дополнительные – например, летальность. Также Попова не исключила анализ других показателей в будущем.

Коронавирус в России обнаружен у 114 431 человек, более 100 000 остаются на лечении, сообщает оперативный штаб. За сутки к 1 мая диагноз COVID-19 поставили почти 8000 больным, это наибольшее число заболевших в день за историю наблюдений. К 5 мая правительство и Роспотребнадзор должны будут представить президенту Владимиру Путину план поэтапного снятия ограничений с 12 мая.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных