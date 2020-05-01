Попова рассказала, как власти планируют ослабить режим самоизоляции

Коронавирус в России обнаружен у 114 431 человек, более 100 000 остаются на лечении, сообщает оперативный штаб. За сутки к 1 мая диагноз COVID-19 поставили почти 8000 больным, это наибольшее число заболевших в день за историю наблюдений. К 5 мая правительство и Роспотребнадзор должны будут представить президенту Владимиру Путину план поэтапного снятия ограничений с 12 мая.