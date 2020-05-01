Попова рассказала, как власти планируют ослабить режим самоизоляции
Снятие ограничений, введенных из-за распространения коронавируса, начнется с разрешения прогулок, утренних пробежек и занятий спортом, сказала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в интервью ТАСС. Все это должно будет проходить с соблюдением социальной дистанции. В частности, вначале можно разрешать только небольшие прогулки по два-три человека, сказала Попова.
Снижающиеся темпы прироста заболевших – это не единственный критерий, по которому Роспотребнадзор будет решать, снимать ли ограничения. Попова добавила, что власти также учитывают чисто свободных коек, наличие возможностей и количество проводимых тестов на коронавирус. Помимо основных критериев, есть и дополнительные – например, летальность. Также Попова не исключила анализ других показателей в будущем.
Коронавирус в России обнаружен у 114 431 человек, более 100 000 остаются на лечении, сообщает оперативный штаб. За сутки к 1 мая диагноз COVID-19 поставили почти 8000 больным, это наибольшее число заболевших в день за историю наблюдений. К 5 мая правительство и Роспотребнадзор должны будут представить президенту Владимиру Путину план поэтапного снятия ограничений с 12 мая.