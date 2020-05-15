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Байден призвал не голосовать за него женщин, верящих обвинениям в домогательстве

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Бывший вице-президент США и де-факто кандидат в президенты от демократической партии Джозеф Байден призвал женщин не голосовать за него, если те верят обвинениям бывшей помощницы Байдена Тары Рид в сексуальном домогательстве. «Я бы не голосовал за себя, если бы я верил Таре Рид», – сказал он в эфире канала MSNBC.

Рид работала помощницей тогда еще сенатора Байдена в 1992–1993 гг. В 2017 г. она впервые публично заявила о домогательствах со стороны Байдена. В мае 2020 г. Байден отверг обвинения бывшей сотрудницы и заявил, что домогательств с его стороны не было. В интервью MSNBC он повторно заявил о своей непричастности и добавил, что не помнит Тару Рид. При этом он отметил, что любые подобные заявления со стороны женщин должны восприниматься серьезно и быть тщательно проверены.

Байден был вице-президентом США с 2009 г. по 2017 г., в апреле 2019 г. он начал кампанию за выдвижение от демократической партии на президентских выборах в США 2020 г. К апрелю остальные демократы – участники президентской гонки сняли свои кандидатуры. Самый сильный соперник Байдена по партии, сенатор от Вермонта Берни Сандерс, поддержал кандидатуру Байдена 15 апреля. Демократическая партия должна была официально выбрать кандидатуру в июле, из-за распространения коронавируса конвент партии был перенесен на 17 августа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных