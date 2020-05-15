Байден призвал не голосовать за него женщин, верящих обвинениям в домогательстве

Рид работала помощницей тогда еще сенатора Байдена в 1992–1993 гг. В 2017 г. она впервые публично заявила о домогательствах со стороны Байдена. В мае 2020 г. Байден отверг обвинения бывшей сотрудницы и заявил, что домогательств с его стороны не было. В интервью MSNBC он повторно заявил о своей непричастности и добавил, что не помнит Тару Рид. При этом он отметил, что любые подобные заявления со стороны женщин должны восприниматься серьезно и быть тщательно проверены.