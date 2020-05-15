Байден призвал не голосовать за него женщин, верящих обвинениям в домогательстве
Бывший вице-президент США и де-факто кандидат в президенты от демократической партии Джозеф Байден призвал женщин не голосовать за него, если те верят обвинениям бывшей помощницы Байдена Тары Рид в сексуальном домогательстве. «Я бы не голосовал за себя, если бы я верил Таре Рид», – сказал он в эфире канала MSNBC.
Рид работала помощницей тогда еще сенатора Байдена в 1992–1993 гг. В 2017 г. она впервые публично заявила о домогательствах со стороны Байдена. В мае 2020 г. Байден отверг обвинения бывшей сотрудницы и заявил, что домогательств с его стороны не было. В интервью MSNBC он повторно заявил о своей непричастности и добавил, что не помнит Тару Рид. При этом он отметил, что любые подобные заявления со стороны женщин должны восприниматься серьезно и быть тщательно проверены.
Байден был вице-президентом США с 2009 г. по 2017 г., в апреле 2019 г. он начал кампанию за выдвижение от демократической партии на президентских выборах в США 2020 г. К апрелю остальные демократы – участники президентской гонки сняли свои кандидатуры. Самый сильный соперник Байдена по партии, сенатор от Вермонта Берни Сандерс, поддержал кандидатуру Байдена 15 апреля. Демократическая партия должна была официально выбрать кандидатуру в июле, из-за распространения коронавируса конвент партии был перенесен на 17 августа.