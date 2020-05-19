Китай обвинил США в попытке переложить ответственность за коронавирусный кризис
США ведет клеветническую кампанию против Китая и пытается переложить на Пекин ответственность за собственные неудачи в борьбе с коронавирусом, передает Reuters слова представителя министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзяня. В МИДе сделали заявление после того, как президент США Дональд Трамп пригрозил полностью отказаться от финансирования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Соединенные Штаты приостановили финансирование ВОЗ в апреле, 19 мая Трамп допустил полный пересмотр членства США в ВОЗ. Президент США обвиняет организацию в том, что та ориентировалась на позицию Китая в своих действиях и несвоевременно объявила пандемию COVID-19. Представители ВОЗ отвергали эти объявления. Руководитель ВОЗ Тедрос Гебреисус указывал, что чрезвычайный комитет рекомендовал объявить ЧС в связи с распространением коронавируса еще в конце января и у мира было достаточно времени подготовиться.
Ранее Трамп говорил, что считает допустимым полный разрыв взаимоотношений США и Китая. В интервью Fox Business он заявлял, что пришедшая из Китая «чума» стала неравнозначным ответом на заключение в январе предварительного торгового соглашения.
Коронавирус обнаружен у более чем 4,8 млн человек по всему миру, более 1,5 млн – это жители США, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. В США от коронавируса погибли 90 369 человек.