Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Политика

Китай обвинил США в попытке переложить ответственность за коронавирусный кризис

Ведомости

США ведет клеветническую кампанию против Китая и пытается переложить на Пекин ответственность за собственные неудачи в борьбе с коронавирусом, передает Reuters слова представителя министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзяня. В МИДе сделали заявление после того, как президент США Дональд Трамп пригрозил полностью отказаться от финансирования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Соединенные Штаты приостановили финансирование ВОЗ в апреле, 19 мая Трамп допустил полный пересмотр членства США в ВОЗ. Президент США обвиняет организацию в том, что та ориентировалась на позицию Китая в своих действиях и несвоевременно объявила пандемию COVID-19. Представители ВОЗ отвергали эти объявления. Руководитель ВОЗ Тедрос Гебреисус указывал, что чрезвычайный комитет рекомендовал объявить ЧС в связи с распространением коронавируса еще в конце января и у мира было достаточно времени подготовиться.

Ранее Трамп говорил, что считает допустимым полный разрыв взаимоотношений США и Китая. В интервью Fox Business он заявлял, что пришедшая из Китая «чума» стала неравнозначным ответом на заключение в январе предварительного торгового соглашения.

Коронавирус обнаружен у более чем 4,8 млн человек по всему миру, более 1,5 млн – это жители США, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. В США от коронавируса погибли 90 369 человек.

Ранее по теме: Трамп дал ВОЗ 30 дней на исправление под угрозой отказа от ее финансирования

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её
Информация о выходе печатной газеты «Ведомости»

Печатная газета «Ведомости» не будет выходить с 12 по 31 мая 2020 года из‑за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID‑19), введения в Москве режима повышенной готовности и ограничений, установленных Указом Мэра Москвы от 05.03.2020 № 12‑УМ.

Если у вас есть подписка на газету, вы сможете читать «Ведомости» на сайте без ограничений. Чтобы получить полный доступ к закрытым статьям, напишите нам: podpiska@vedomosti.ru. Укажите email для входа в личный кабинет на сайте и адрес доставки газеты.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных