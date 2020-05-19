Китай обвинил США в попытке переложить ответственность за коронавирусный кризис

Соединенные Штаты приостановили финансирование ВОЗ в апреле, 19 мая Трамп допустил полный пересмотр членства США в ВОЗ. Президент США обвиняет организацию в том, что та ориентировалась на позицию Китая в своих действиях и несвоевременно объявила пандемию COVID-19. Представители ВОЗ отвергали эти объявления. Руководитель ВОЗ Тедрос Гебреисус указывал, что чрезвычайный комитет рекомендовал объявить ЧС в связи с распространением коронавируса еще в конце января и у мира было достаточно времени подготовиться.