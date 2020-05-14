Трамп допустил полный разрыв отношений США с Китаем

Президент заявил, что недоволен тем, как Китай отреагировал на распространение коронавируса. Пандемия наступила во время продолжающихся переговоров о прекращении торговой войны США и Китая, предварительное соглашение было подписано в январе. «Чернила едва высохли, как пришла чума», – сказал он и назвал это неравнозначным ответом на «замечательное торговое соглашение» (цитата по Reuters). Он добавил, что ему не интересен ни возможный пересмотр условий соглашения, ни встреча с председателем КНР Си Цзиньпинем.