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Первая партия американских аппаратов ИВЛ доставлена в Россию

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В Россию прибыл первый самолет с 50-ю американскими аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщает «Интерфакс» со ссылкой на посольство США в Москве. Они переданы в дар от Соединенных Штатов российскому народу, говорится в сообщении дипмиссии.

Всего США планируют передать России 200 аппаратов ИВЛ общей стоимостью $5,6 млн. Российские больницы получат их на безвозмездной основе, подчеркнуло посольство.

Доставленные из США аппараты поступят в распоряжение центра им. Пирогова, сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Оттуда они будут распределены по другими медицинским учреждениям.

Вторая партия аппаратов ИВЛ из США ожидается на следующей неделе.

В России, по данным на 21 мая, было выявлено более 317 500 больных коронавирусом, 3099 пациентов с COVID-19 скончались. Больше всего инфицированных в Москве – свыше 155 000. Во всем мире число заболевших коронавирусом превысило 5 млн, умерло 328 000 человек.

США занимают первое место в мире по заболеваемости COVID-19. Там выявлено более 1,5 млн инфицированных. Умерли почти 93 500 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных