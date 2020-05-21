Первая партия американских аппаратов ИВЛ доставлена в Россию
В Россию прибыл первый самолет с 50-ю американскими аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщает «Интерфакс» со ссылкой на посольство США в Москве. Они переданы в дар от Соединенных Штатов российскому народу, говорится в сообщении дипмиссии.
Всего США планируют передать России 200 аппаратов ИВЛ общей стоимостью $5,6 млн. Российские больницы получат их на безвозмездной основе, подчеркнуло посольство.
Доставленные из США аппараты поступят в распоряжение центра им. Пирогова, сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Оттуда они будут распределены по другими медицинским учреждениям.
Вторая партия аппаратов ИВЛ из США ожидается на следующей неделе.
Только что совершил посадку самолет ВВС США с гуманитарной помощью от народа США народу России. Во время кризиса США и Россия должны работать вместе, чтобы спасти жизни людей. #COVID19 @MID_RF pic.twitter.com/WppK1V3UD2— Посольство США в РФ (@USEmbRu) May 21, 2020
В России, по данным на 21 мая, было выявлено более 317 500 больных коронавирусом, 3099 пациентов с COVID-19 скончались. Больше всего инфицированных в Москве – свыше 155 000. Во всем мире число заболевших коронавирусом превысило 5 млн, умерло 328 000 человек.
США занимают первое место в мире по заболеваемости COVID-19. Там выявлено более 1,5 млн инфицированных. Умерли почти 93 500 человек.