Первая партия американских аппаратов ИВЛ доставлена в Россию

В России, по данным на 21 мая, было выявлено более 317 500 больных коронавирусом, 3099 пациентов с COVID-19 скончались. Больше всего инфицированных в Москве – свыше 155 000. Во всем мире число заболевших коронавирусом превысило 5 млн, умерло 328 000 человек.