СМИ: следствие назначило экспертизу почерка полицейских по делу Голунова
Экс-полицейский Акбар Сергалиев, обвиняемый по делу журналиста Ивана Голунова, заявил, что не подписывал рапорт об изъятии у него наркотиков, передают «Интерфакс» и ТАСС со ссылкой на источники.
Сергалиев не исключает, что кто-то мог подделать его подпись на документе, рассказал ТАСС источник, близкий к органам следствия. Из-за этого следствие намерено провести почерковедческую экспертизу фигурантов уголовного дела, рассказал источник. По его словам, эксперты должны будут определить, действительно ли подпись поддельная.
Источник «Интерфакса» уточнил, что следователи уже собирают образцы почерка у фигурантов дела. По его информации, оба рапорта, фигурирующие в деле, были составлены от имени Сергалиева.
Полицейские задержали Голунова 6 июня 2019 г. Его обвинили в покушении на сбыт наркотиков (ч. 3 ст. 30 ‒ ч. 4 ст. 228.1 УК). Сам Голунов утверждал, что наркотики ему подбросили. Через несколько дней на фоне широкой общественной кампании обвинения были сняты. 30 января Басманный суд Москвы арестовал пятерых бывших полицейских, участвовавших в задержании журналиста. По версии следствия, сотрудники УВД по ЗАО Роман Феофанов, Денис Коновалов, Максим Уметбаев и Акбар Сергалиев под руководством Игоря Ляховца купили и подложили журналисту наркотики. Бывшим полицейским ранее было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий с применением насилия, спецсредств и причинением тяжких последствий, а также в фальсификации доказательств и незаконном обороте наркотиков. Сам Голунов по делу о наркотиках проходит потерпевшим.