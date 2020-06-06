СМИ: следствие назначило экспертизу почерка полицейских по делу Голунова

Полицейские задержали Голунова 6 июня 2019 г. Его обвинили в покушении на сбыт наркотиков (ч. 3 ст. 30 ‒ ч. 4 ст. 228.1 УК). Сам Голунов утверждал, что наркотики ему подбросили. Через несколько дней на фоне широкой общественной кампании обвинения были сняты. 30 января Басманный суд Москвы арестовал пятерых бывших полицейских, участвовавших в задержании журналиста. По версии следствия, сотрудники УВД по ЗАО Роман Феофанов, Денис Коновалов, Максим Уметбаев и Акбар Сергалиев под руководством Игоря Ляховца купили и подложили журналисту наркотики. Бывшим полицейским ранее было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий с применением насилия, спецсредств и причинением тяжких последствий, а также в фальсификации доказательств и незаконном обороте наркотиков. Сам Голунов по делу о наркотиках проходит потерпевшим.