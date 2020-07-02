Военный эксперт Неелов получил семь лет колонии по обвинению в госизмене
Санкт-Петербургский городской суд признал военного эксперта Владимира Неелова виновным в госизмене и приговорил к семи годам колонии строгого режима, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.
Суд установил, что Неелов за деньги передал немецкой консалтинговой фирме данные о процессе обучения и переподготовки оперативных сотрудников ФСБ России, говорится в сообщении. Неелов вину признал частично, указав, что не считал передаваемые данные секретными. Дело рассматривалось в закрытом режиме из-за грифа секретности.
Неелова задержали по делу о госизмене в октябре 2018 г. Он – военный эксперт, специализирующийся на изучении частных военных компаний (ЧВК) и феномена «приватизации военной сферы». Он часто выступал в качестве внешнего автора по этой проблематике в различных изданиях. Например, он писал для интернет-газеты «Взгляд», Центра стратегической конъюнктуры, Центра стратегических оценок и прогнозов и других.