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Военный эксперт Неелов получил семь лет колонии по обвинению в госизмене

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Санкт-Петербургский городской суд признал военного эксперта Владимира Неелова виновным в госизмене и приговорил к семи годам колонии строгого режима, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.

Суд установил, что Неелов за деньги передал немецкой консалтинговой фирме данные о процессе обучения и переподготовки оперативных сотрудников ФСБ России, говорится в сообщении. Неелов вину признал частично, указав, что не считал передаваемые данные секретными. Дело рассматривалось в закрытом режиме из-за грифа секретности.

Неелова задержали по делу о госизмене в октябре 2018 г. Он – военный эксперт, специализирующийся на изучении частных военных компаний (ЧВК) и феномена «приватизации военной сферы». Он часто выступал в качестве внешнего автора по этой проблематике в различных изданиях. Например, он писал для интернет-газеты «Взгляд», Центра стратегической конъюнктуры, Центра стратегических оценок и прогнозов и других.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных