Военный эксперт Неелов получил семь лет колонии по обвинению в госизмене

Неелова задержали по делу о госизмене в октябре 2018 г. Он – военный эксперт, специализирующийся на изучении частных военных компаний (ЧВК) и феномена «приватизации военной сферы». Он часто выступал в качестве внешнего автора по этой проблематике в различных изданиях. Например, он писал для интернет-газеты «Взгляд», Центра стратегической конъюнктуры, Центра стратегических оценок и прогнозов и других.