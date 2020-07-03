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В Петербурге анонсировали митинг против поправок к Конституции

Ведомости

Либертарианская партия, «Открытая Россия» и движение «Весна» направили в администрацию Петербурга уведомление о проведении 15 июля митинга против поправок к Конституции. Об этом в Twitter сообщил представитель Либертарианской партии в Петербурге Денис Луговский. По его словам, митинг заявлен на трех площадках: на площади Ленина, перед Балтийским домом и на Пионерской площади. Организаторы рассчитывают, что в акции примут участие 1000 человек.

2 июля организаторы кампании «Нет!» подали в мэрию Москвы уведомление о проведении митинга на Пушкинской площади против признания итогов голосования по поправкам к Конституции. Заявка подана на 15 июля на 19.00. Заявленная численность акции – 10 000 человек, писал «Интерфакс».

В России вечером 1 июля завершилось общероссийское голосование по поправкам к Конституции. После подсчета 100% бюллетеней голоса распределились следующим образом: за поправки к Конституции проголосовали 77,92% россиян, высказались против 21,27%. Явка составила 67,97%.

Ранее по теме: Путин подписал указ о внесении поправок в Конституцию

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных