В Петербурге анонсировали митинг против поправок к Конституции
Либертарианская партия, «Открытая Россия» и движение «Весна» направили в администрацию Петербурга уведомление о проведении 15 июля митинга против поправок к Конституции. Об этом в Twitter сообщил представитель Либертарианской партии в Петербурге Денис Луговский. По его словам, митинг заявлен на трех площадках: на площади Ленина, перед Балтийским домом и на Пионерской площади. Организаторы рассчитывают, что в акции примут участие 1000 человек.
2 июля организаторы кампании «Нет!» подали в мэрию Москвы уведомление о проведении митинга на Пушкинской площади против признания итогов голосования по поправкам к Конституции. Заявка подана на 15 июля на 19.00. Заявленная численность акции – 10 000 человек, писал «Интерфакс».
В России вечером 1 июля завершилось общероссийское голосование по поправкам к Конституции. После подсчета 100% бюллетеней голоса распределились следующим образом: за поправки к Конституции проголосовали 77,92% россиян, высказались против 21,27%. Явка составила 67,97%.