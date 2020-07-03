В Петербурге анонсировали митинг против поправок к Конституции

Либертарианская партия, «Открытая Россия» и движение «Весна» направили в администрацию Петербурга уведомление о проведении 15 июля митинга против поправок к Конституции. Об этом в Twitter сообщил представитель Либертарианской партии в Петербурге Денис Луговский. По его словам, митинг заявлен на трех площадках: на площади Ленина, перед Балтийским домом и на Пионерской площади. Организаторы рассчитывают, что в акции примут участие 1000 человек.