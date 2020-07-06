Telegram будет отклонять запросы властей Гонконга из-за закона о нацбезопасности
Telegram будет отклонять запросы данных от гонконгских судов из-за введения в действие в Гонконге так называемого закона о национальной безопасности. Об этом сообщил новостному сайту Hong Kong Free Press (HKFP) руководитель службы поддержки мессенджера Михаил Равдоникас.
По словам представителя Telegram, мессенджер будет отклонять запросы данных о пользователях от властей Гонконга до тех пор, «пока не будет достигнут международный консенсус в отношении текущих политических изменений в городе». Равдоникас отметил, что «при таких обстоятельствах» особенно важной становится «защита права на неприкосновенность частной жизни» пользователей Telegram в Гонконге. Равдоникас добавил, что компания не раскрывала никаких данных властям Гонконга и в прошлом. Но условия конфиденциальности приложения для обмена сообщениями гласят, что мессенджер готов сотрудничать с властями по вопросам, связанным с терроризмом: «если Telegram получит судебный приказ, подтверждающий, что вы подозреваетесь в терроризме, мы можем раскрыть ваш IP-адрес и номер телефона соответствующим органам».
Из-за принятия в КНР закона о национальной безопасности Гонконг в июне отказался от некоторых мессенджеров и социальных сетей. Разработанный китайскими властями закон о национальной безопасности вступил в силу 30 июня, в канун 23-й годовщины передачи автономии от Великобритании Китаю. Власти КНР полагают, что закон о нацбезопасности поможет не допустить протестов в Гонконге, аналогичных протестам 2019 г. против закона об экстрадиции гонконгских нарушителей в материковый Китай. По словам заместителя директора управления по делам Гонконга и Макао Чжан Сяомина, закон запрещает не критику компартии Китая, а действия против нее, и нужен, чтобы устранить отклонение от принципа «одна страна – две системы» в сторону «одной страны». По мнению критиков, закон приведет к масштабным репрессиям и фактически будет означать конец и автономии Гонконга, и принципа «одна страна – две системы», на котором с 1997 г. строятся отношения Пекина и Гонконга. Закон предполагает целый список нарушений, за которые будет применяться наказание, а рассмотрение наиболее важных судебных дел по таким нарушениям переносится в Пекин, им также предусматривается работа китайских спецслужбы непосредственно в городе.
По данным опроса, проведенного Гонконгским институтом изучения общественного мнения для агентства Reuters, против инициативы Пекина выступает 56% гонконгцев, а за – только 34%. Премьер Великобритании Борис Джонсон уже назвал закон «явным нарушением Объединенной китайско-британской декларации 1984 г.», согласно которой Гонконг в течение 50 лет после передачи Китаю должен был сохранять высокую степень автономии и капиталистическую экономику. После вступления закона в силу Джонсон подтвердил намерение упростить получение виз для жителей Гонконга, которые до передачи колонии Китаю получили паспорт британского гражданина за рубежом – British National (Overseas). Его могут получить почти 3 млн человек, при том что все население автономии – около 7,4 млн.