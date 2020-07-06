Telegram будет отклонять запросы властей Гонконга из-за закона о нацбезопасности

Из-за принятия в КНР закона о национальной безопасности Гонконг в июне отказался от некоторых мессенджеров и социальных сетей. Разработанный китайскими властями закон о национальной безопасности вступил в силу 30 июня, в канун 23-й годовщины передачи автономии от Великобритании Китаю. Власти КНР полагают, что закон о нацбезопасности поможет не допустить протестов в Гонконге, аналогичных протестам 2019 г. против закона об экстрадиции гонконгских нарушителей в материковый Китай. По словам заместителя директора управления по делам Гонконга и Макао Чжан Сяомина, закон запрещает не критику компартии Китая, а действия против нее, и нужен, чтобы устранить отклонение от принципа «одна страна – две системы» в сторону «одной страны». По мнению критиков, закон приведет к масштабным репрессиям и фактически будет означать конец и автономии Гонконга, и принципа «одна страна – две системы», на котором с 1997 г. строятся отношения Пекина и Гонконга. Закон предполагает целый список нарушений, за которые будет применяться наказание, а рассмотрение наиболее важных судебных дел по таким нарушениям переносится в Пекин, им также предусматривается работа китайских спецслужбы непосредственно в городе.