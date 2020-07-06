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Муж сестры Мишустина подал в суд на Алексея Навального

Ведомости

Бизнесмен Александр Удодов подал иск о защите чести и достоинства к политику Алексею Навальному, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Люблинского суда. Подробностей заявленного иска там не уточнили.

Навальный 27 февраля опубликовал расследование, в котором утверждается, что Удодову принадлежали шесть квартир в жилом комплексе в Нью-Йорке. Связан ли иск с этой публикацией, пока неизвестно.

Удодов – муж сестры российского премьер-министра Михаила Мишустина Наталии Стениной. Как он рассказывал «Известиям», с ней он больше не живет, но с ее семьей у него сохранились хорошие отношения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных