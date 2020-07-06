Муж сестры Мишустина подал в суд на Алексея Навального
Бизнесмен Александр Удодов подал иск о защите чести и достоинства к политику Алексею Навальному, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Люблинского суда. Подробностей заявленного иска там не уточнили.
Навальный 27 февраля опубликовал расследование, в котором утверждается, что Удодову принадлежали шесть квартир в жилом комплексе в Нью-Йорке. Связан ли иск с этой публикацией, пока неизвестно.
Удодов – муж сестры российского премьер-министра Михаила Мишустина Наталии Стениной. Как он рассказывал «Известиям», с ней он больше не живет, но с ее семьей у него сохранились хорошие отношения.