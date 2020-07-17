Навальному избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде по делу о клевете

Как пояснил его адвокат Вадим Кобзев, допрос был связан с делом, которое завели из-за слов Навального о ветеране Великой Отечественной войны Игнате Артеменко. Ветеран наряду с общественными деятелями и артистами высказал мнение по поводу предлагаемых изменений в Конституцию. Видеоролик опубликовал телеканал RT. Позднее Навальный скопировал это видео и разместил его в соцсетях, сопроводив комментарием. «О, вот они, голубчики. Надо признать, что пока команда продажных холуев выглядит слабовато. Посмотрите на них: это позор страны. Люди без совести. Предатели», – написал Навальный.