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Навальному избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде по делу о клевете

Ведомости

Политику Алексею Навальному избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде по делу о клевете. Об этом сообщил оппозиционер на странице в Twitter.

«Кто бы сомневался, что все придумано, чтобы я не мог ездить по регионам, поддерживая «Умное голосование»», – прокомментировал Навальный меру пресечения. Он рассказал, что пришел на допрос по «делу о клевете», где и узнал от следователя о подписке о невыезде.

14 июля Навального вызвали на допрос в Следственный комитет. Уголовное дело о клевете против него возбудили в середине июня. Следствие заподозрило оппозиционера в распространении заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство (ч. 2 ст. 128.1 УК).

Как пояснил его адвокат Вадим Кобзев, допрос был связан с делом, которое завели из-за слов Навального о ветеране Великой Отечественной войны Игнате Артеменко. Ветеран наряду с общественными деятелями и артистами высказал мнение по поводу предлагаемых изменений в Конституцию. Видеоролик опубликовал телеканал RT. Позднее Навальный скопировал это видео и разместил его в соцсетях, сопроводив комментарием. «О, вот они, голубчики. Надо признать, что пока команда продажных холуев выглядит слабовато. Посмотрите на них: это позор страны. Люди без совести. Предатели», – написал Навальный.

Ранее по теме: Алексея Навального вызвали на допрос по уголовному делу о клевете

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных