Навальному избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде по делу о клевете
Политику Алексею Навальному избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде по делу о клевете. Об этом сообщил оппозиционер на странице в Twitter.
«Кто бы сомневался, что все придумано, чтобы я не мог ездить по регионам, поддерживая «Умное голосование»», – прокомментировал Навальный меру пресечения. Он рассказал, что пришел на допрос по «делу о клевете», где и узнал от следователя о подписке о невыезде.
14 июля Навального вызвали на допрос в Следственный комитет. Уголовное дело о клевете против него возбудили в середине июня. Следствие заподозрило оппозиционера в распространении заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство (ч. 2 ст. 128.1 УК).
Пришёл на допрос по «делу о клевете». Следователь сообщает, что применяет ко мне меру пресечения: подписку о невыезде. Кто бы сомневался, что всё придумано, чтобы я не мог ездить по регионам, поддерживая «Умное голосование»— Alexey Navalny (@navalny) July 17, 2020
Как пояснил его адвокат Вадим Кобзев, допрос был связан с делом, которое завели из-за слов Навального о ветеране Великой Отечественной войны Игнате Артеменко. Ветеран наряду с общественными деятелями и артистами высказал мнение по поводу предлагаемых изменений в Конституцию. Видеоролик опубликовал телеканал RT. Позднее Навальный скопировал это видео и разместил его в соцсетях, сопроводив комментарием. «О, вот они, голубчики. Надо признать, что пока команда продажных холуев выглядит слабовато. Посмотрите на них: это позор страны. Люди без совести. Предатели», – написал Навальный.