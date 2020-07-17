Песков считает, что ему «подфартило» стать пресс-секретарем Путина
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ему «подфартило» стать пресс-секретарем президента Владимира Путина. «То, что мне подфартило в жизни, — это, конечно, то, что я оказался пресс-секретарем Путина», — сказал Песков в интервью «Авторадио».
Песков назвал Путина самым блестящим и влиятельным государственным деятелем в мире. Он также назвал уникальной возможностью учиться не по книгам, а в реальной жизни.
«Уникальная возможность ощущать себя в гуще процессов, которые имеют не тольк жизненно важное значение не только для нашей страны, но и всего мира», — добавил Песков. При этом, по его словам, одновременно приходится нести немаленькую долю ответственности.
Песков занимает должность пресс-секретаря главы государства с мая 2012 г.