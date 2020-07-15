Песков рассказал о планах Путина на отпуск в этом году
Пресс-секретарь Дмитрий Песков прокомментировал отпуск президента России Владимира Путина. Где в этом году будет отдыхать глава государства, Песков не знает.
«Мне пока ничего не известно об отпуске президента», – сказал он, добавив, что рабочие планы на краткосрочную и среднесрочную перспективы достаточно насыщенные.
Пресс-секретарь также рассказал о планах на свой отпуск. «Пока не понимаю. Если будет возможность, обязательно уйду в отпуск. В отпуск надо ходить», – пояснил Песков.