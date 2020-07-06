Путин назвал неясными перспективы открытия границ Европы для россиян
Президент России Владимир Путин назвал неясными перспективы открытия европейских границ для российских граждан. Президент затронул эту тему во время встречи с гендиректором «Аэрофлота» Виталием Савельевым. Путин также отметил, что пока не ясны дальнейшие действия иностранных партнеров.
«И не ясно, когда они будут открывать свои границы и территории для граждан третьих стран, в том числе для российских граждан, даже в период летних отпусков»,- сказал президент. Авиационная отрасль, по его словам, пострадала из-за пандемии коронавируса больше остальных.
В конце июня министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью телеканалу RT говорил, что страны Европы пока не рассматривают возможность открытия границ для россиян исходя из количества выявленных случаев заражения коронавирусом в стране. Россия, по его словам, оценивает эпидемиологическую ситуацию для возобновления авиасообщения. На вопрос, когда откроют границы, Лавров ответил, что не знает.