Путин назвал неясными перспективы открытия границ Европы для россиян

В конце июня министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью телеканалу RT говорил, что страны Европы пока не рассматривают возможность открытия границ для россиян исходя из количества выявленных случаев заражения коронавирусом в стране. Россия, по его словам, оценивает эпидемиологическую ситуацию для возобновления авиасообщения. На вопрос, когда откроют границы, Лавров ответил, что не знает.