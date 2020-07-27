Кремль прокомментировал отказ Германии от возвращения России в G7
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление главы МИДа Германии о невозможности участия России в формате «большой восьмерки» (G8). По словам Пескова, Путин ни разу не выступал с инициативой возвращения к работе в этом формате.
«Вы знаете, что существовал такой формат, как «Большая восьмерка», который должен был провести свой саммит в Сочи, но участники отказались от приезда в Сочи. С тех пор президент ни разу не инфицировал какое-либо его воссоздание. Поэтому так ставить вопрос вряд ли актуально»,- отметил пресс-секретарь. Песков добавил, что Россия не стремится присоединиться к «Семерке», так страна удовлетворена эффективностью работы в рамках «большой двадцатки», «которые лучше отвечают современным экономическим реалиям с точки зрения центров экономического развития в мире».
Накануне министр министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас в интервью Rheinische Post заявил, что страна выступает против возвращения к формату «большой восьмерки» (G8) c участием России до урегулирования конфликта на юго-востоке Украины и решения вопроса по Крыму.
G7 – это международный клуб развитых экономик мира, в который входят США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Канада и Япония. До 2014 г. группа была известна как G8, поскольку в нее также входила Россия. Однако в 2014 г. Россию исключили из клуба после присоединения Крыма. Западные страны вернулись к формату G7 в марте 2014 г., после присоединения Крыма к России.