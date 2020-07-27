Кремль прокомментировал отказ Германии от возвращения России в G7

«Вы знаете, что существовал такой формат, как «Большая восьмерка», который должен был провести свой саммит в Сочи, но участники отказались от приезда в Сочи. С тех пор президент ни разу не инфицировал какое-либо его воссоздание. Поэтому так ставить вопрос вряд ли актуально»,- отметил пресс-секретарь. Песков добавил, что Россия не стремится присоединиться к «Семерке», так страна удовлетворена эффективностью работы в рамках «большой двадцатки», «которые лучше отвечают современным экономическим реалиям с точки зрения центров экономического развития в мире».