Кремль раскрыл детали разговора Путина и Макрона о Белоруссии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал журналистам о содержании телефонного разговора президента Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном о Белоруссии. Беседа состоялась 18 августа, в тот же день Путин говорил с канцлером Германии Ангелой Меркель и председателем Европейского совета Шарлем Мишелем.
«Говорилось о том, что очень важно избежать вмешательства извне, говорилось о том, что белорусы сами должны решать свою проблему, говорилось о том, что Россия и Белоруссия ‒ союзные государства, это две очень близкие страны, которые и экономически, и культурно имеют общий фундамент, взаимозависимы и исторически очень близки», ‒ рассказал Песков, отвечая на вопросы журналистов.
После разговоров с европейскими лидерами Путин в четвертый раз за три дня созвонился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Стороны высказались о неприемлемости вмешательства извне во внутренние дела Белоруссии.
9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. По данным ЦИК, победу в них одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, набравший 80,08% голосов. Оппозиционный кандидат Светлана Тихановская получила 10,09% голосов. После этого в стране начались протестные акции и забастовки рабочих, которые продолжаются до сих пор.