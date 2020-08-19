Кремль раскрыл детали разговора Путина и Макрона о Белоруссии

«Говорилось о том, что очень важно избежать вмешательства извне, говорилось о том, что белорусы сами должны решать свою проблему, говорилось о том, что Россия и Белоруссия ‒ союзные государства, это две очень близкие страны, которые и экономически, и культурно имеют общий фундамент, взаимозависимы и исторически очень близки», ‒ рассказал Песков, отвечая на вопросы журналистов.