Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Политика

Кремль раскрыл детали разговора Путина и Макрона о Белоруссии

Ведомости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал журналистам о содержании телефонного разговора президента Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном о Белоруссии. Беседа состоялась 18 августа, в тот же день Путин говорил с канцлером Германии Ангелой Меркель и председателем Европейского совета Шарлем Мишелем.

«Говорилось о том, что очень важно избежать вмешательства извне, говорилось о том, что белорусы сами должны решать свою проблему, говорилось о том, что Россия и Белоруссия ‒ союзные государства, это две очень близкие страны, которые и экономически, и культурно имеют общий фундамент, взаимозависимы и исторически очень близки», ‒ рассказал Песков, отвечая на вопросы журналистов.

После разговоров с европейскими лидерами Путин в четвертый раз за три дня созвонился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Стороны высказались о неприемлемости вмешательства извне во внутренние дела Белоруссии.

Ранее по теме: Песков ответил на вопрос о признании Кремлем выборов в Белоруссии

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. По данным ЦИК, победу в них одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, набравший 80,08% голосов. Оппозиционный кандидат Светлана Тихановская получила 10,09% голосов. После этого в стране начались протестные акции и забастовки рабочих, которые продолжаются до сих пор.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных