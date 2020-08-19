Лукашенко назначил новое правительство Белоруссии

Предыдущее правительство Романа Головченко ушло в отставку 15 августа. Это формальное требование белорусской Конституции. 9 августа в стране прошли выборы президента. Действующий глава государства Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,08% голосов, Светлана Тихановская – 10,09%. После этого в стране начались акции протеста и забастовки рабочих, которые продолжаются до сих пор.