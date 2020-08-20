Оппозиция допустила участие Лукашенко в новых выборах
Препятствий для участия президента Белоруссии Александра Лукашенко в повторных выборах нет, сообщает Tut.by со ссылкой на члена Координационного совета белорусской оппозиции Марию Колесникову.
«Мы видим, что, даже обладая административным ресурсом, даже с грубейшими фальсификациями он проиграл. Мы исходим из того, что каждый гражданин Беларуси должен иметь право на участие в выборах, никаких препятствий здесь быть не должно. Но мы не верим, что Лукашенко на это пойдет», ‒ сказала Колесникова. По ее словам, полномочия Лукашенко истекают 5 ноября. После этого белорусская оппозиция будет добиваться проведения повторных президентских выборов с привлечением международных наблюдателей. Состав Центральной избирательной комиссии при этом должен полностью обновиться, отметила Колесникова.
9 августа в стране прошли выборы президента. Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,08% голосов, Светлана Тихановская – 10,09%. После этого в стране начались акции протеста и забастовки рабочих, которые продолжаются до сих пор. ЕС объявил, что не признает результаты выборов и в ближайшее время введет санкции против значительного числа белорусских должностных лиц «за насилие, репрессии и фальсификацию выборов», а также рассмотрит возможность их введения в отношении Лукашенко.