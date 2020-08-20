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Оппозиция допустила участие Лукашенко в новых выборах

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Препятствий для участия президента Белоруссии Александра Лукашенко в повторных выборах нет, сообщает Tut.by со ссылкой на члена Координационного совета белорусской оппозиции Марию Колесникову.

«Мы видим, что, даже обладая административным ресурсом, даже с грубейшими фальсификациями он проиграл. Мы исходим из того, что каждый гражданин Беларуси должен иметь право на участие в выборах, никаких препятствий здесь быть не должно. Но мы не верим, что Лукашенко на это пойдет», ‒ сказала Колесникова. По ее словам, полномочия Лукашенко истекают 5 ноября. После этого белорусская оппозиция будет добиваться проведения повторных президентских выборов с привлечением международных наблюдателей. Состав Центральной избирательной комиссии при этом должен полностью обновиться, отметила Колесникова.

9 августа в стране прошли выборы президента. Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,08% голосов, Светлана Тихановская – 10,09%. После этого в стране начались акции протеста и забастовки рабочих, которые продолжаются до сих пор. ЕС объявил, что не признает результаты выборов и в ближайшее время введет санкции против значительного числа белорусских должностных лиц «за насилие, репрессии и фальсификацию выборов», а также рассмотрит возможность их введения в отношении Лукашенко.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных