Оппозиция допустила участие Лукашенко в новых выборах

«Мы видим, что, даже обладая административным ресурсом, даже с грубейшими фальсификациями он проиграл. Мы исходим из того, что каждый гражданин Беларуси должен иметь право на участие в выборах, никаких препятствий здесь быть не должно. Но мы не верим, что Лукашенко на это пойдет», ‒ сказала Колесникова. По ее словам, полномочия Лукашенко истекают 5 ноября. После этого белорусская оппозиция будет добиваться проведения повторных президентских выборов с привлечением международных наблюдателей. Состав Центральной избирательной комиссии при этом должен полностью обновиться, отметила Колесникова.