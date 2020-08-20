Прокурорам могут запретить давать оценку органам власти в соцсетях
Гражданским служащим могут запретить публиковать в интернете личные высказывания, суждения и оценки органов власти и их деятельности. Соответствующий проект приказа Генпрокуратуры опубликован на портале нормативных правовых актов.
«При размещении личной информации в интеренете гражданский служащий должен воздерживаться от высказываний, суждений и оценок в отношении деятельности госорганов и их руководителей, ответственно относиться к размещению информации, в том числе прямо или косвенно указывающей на его должностной статус, а также способной нанести ущерб его личной репутации или авторитету органа прокуратуры», — говорится в тексте проекта приказа. Сотрудникам также могут запретить публикацию служебных документов в интернете.
С 29 марта 2019 г. в России вступили в силу законы о наказании за фейковые новости, а также за оскорбление общества, государства и госсимволов. За распространение фейков граждане заплатят от 30 000. до 100 000 руб., а должностные лица – от 60 000. до 200 000 руб. Для юрлиц сумма штрафов составит от 200 000 до 500 000 руб.