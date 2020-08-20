Прокурорам могут запретить давать оценку органам власти в соцсетях

«При размещении личной информации в интеренете гражданский служащий должен воздерживаться от высказываний, суждений и оценок в отношении деятельности госорганов и их руководителей, ответственно относиться к размещению информации, в том числе прямо или косвенно указывающей на его должностной статус, а также способной нанести ущерб его личной репутации или авторитету органа прокуратуры», — говорится в тексте проекта приказа. Сотрудникам также могут запретить публикацию служебных документов в интернете.