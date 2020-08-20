В Кремле оценили возможность внешнего вмешательства в дела Белоруссии
Внешнее вмешательство во внутренние дела Белоруссии имеет место, заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.
«Я не буду конкретизировать эти силы и эти страны, но мы констатируем, что косвенное и даже прямое вмешательство имеет место. Мы обеспокоены в этой связи, и мы еще раз повторяем: убеждены, проблемы Белоруссии должны решать сами белорусы посредством диалога, оставаясь в правовом поле», – сказал Песков.
Ранее о неприемлемости вмешательства в дела Белоруссии заявлял президент России Владимир Путин. Такую позицию он озвучил в телефонных разговорах с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Песков 19 августа заявил, что сейчас нет потребности в оказании военной помощи Белоруссии.
9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента, в которых, по данным ЦИК, одержал победу действующий глава государства Александр Лукашенко. Он набрал 80,08% голосов, а оппозиционный кандидат Светлана Тихановская – 10,09%. После выборов в стране начались протестные акции и забастовки рабочих, которые продолжаются до сих пор.
ЕС объявил, что не признает результаты выборов и в ближайшее время введет санкции против значительного числа белорусских должностных лиц «за насилие, репрессии и фальсификацию выборов», а также рассмотрит возможность их введения в отношении Лукашенко.