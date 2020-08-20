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В Кремле оценили возможность внешнего вмешательства в дела Белоруссии

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Внешнее вмешательство во внутренние дела Белоруссии имеет место, заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

«Я не буду конкретизировать эти силы и эти страны, но мы констатируем, что косвенное и даже прямое вмешательство имеет место. Мы обеспокоены в этой связи, и мы еще раз повторяем: убеждены, проблемы Белоруссии должны решать сами белорусы посредством диалога, оставаясь в правовом поле», – сказал Песков.

Ранее о неприемлемости вмешательства в дела Белоруссии заявлял президент России Владимир Путин. Такую позицию он озвучил в телефонных разговорах с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Песков 19 августа заявил, что сейчас нет потребности в оказании военной помощи Белоруссии.

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента, в которых, по данным ЦИК, одержал победу действующий глава государства Александр Лукашенко. Он набрал 80,08% голосов, а оппозиционный кандидат Светлана Тихановская – 10,09%. После выборов в стране начались протестные акции и забастовки рабочих, которые продолжаются до сих пор.

ЕС объявил, что не признает результаты выборов и в ближайшее время введет санкции против значительного числа белорусских должностных лиц «за насилие, репрессии и фальсификацию выборов», а также рассмотрит возможность их введения в отношении Лукашенко.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных