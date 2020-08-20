В Кремле оценили возможность внешнего вмешательства в дела Белоруссии

«Я не буду конкретизировать эти силы и эти страны, но мы констатируем, что косвенное и даже прямое вмешательство имеет место. Мы обеспокоены в этой связи, и мы еще раз повторяем: убеждены, проблемы Белоруссии должны решать сами белорусы посредством диалога, оставаясь в правовом поле», – сказал Песков.