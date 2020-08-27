ФСБ показала видео задержания подозреваемого в госизмене военного
Федеральная служба безопасности (ФСБ) показала видео задержания офицера части Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) в Барнауле, который подозревается в шпионаже в пользу Украины. Предоставленная службой запись опубликована на YouTube-канале ТАСС.
На записи видно, как мужчину в военной форме задерживают на улице силовики и сажают в машину, после чего его привозят в Барнаульский гарнизонный военный суд.
Ранее ФСБ сообщила, что задержала военнослужащего РВСН в Барнауле по подозрению в передаче секретных сведений в Главное управление разведки Минобороны Украины. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст 275 УК РФ «Государственная измена». Барнаульский гарнизонный суд заключил его под стражу. Задержанному грозит до 20 лет тюрьмы.