Депутаты НАО избрали главой региона Юрия Бездудного

В ряде российских регионов проходят выборы на муниципальном уровне: в 22 столицах субъектов ‒ выборы в городские законодательные органы, а в четырех крупных и средних городах ‒ выборы мэров и глав муниципальных образований (в Ангарске и Черемхово Иркутской области, Черногорке Республики Хакасии, Белогорске Амурской области, а также в Краснокаменске Забайкальского края).