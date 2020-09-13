Депутаты НАО избрали главой региона Юрия Бездудного
Депутаты собрания Ненецкого автономного округа в ходе сессии совета депутатов избрали губернатором врио главы региона Юрия Бездудного, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу окружного совета депутатов.
«Юрий Бездудный избран губернатором округа», ‒ сообщили в пресс-службе.
За кандидатуру Бездудного свои голоса отдали 14 депутатов из 16.
Бездудный исполнял обязанности главы округа с 2 апреля. Его предшественник на этой должности Александр Цыбульский был назначен врио главы Архангелськой области.
Губернатора в Ненецком округе в соответствии с федеральным и окружным законодательством выбирают депутаты из трех кандидатур, представленных президентом России.
Сегодня, в единый день голосования, в 18 субъектах России проходят выборы глав регионов. Помимо этого в отдельных округах Курской, Пензенской, Ярославской областей и Республике Татарстан проходят дополнительные выборы депутатов в Госдуму.
Еще в двух субъектах ‒ Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах ‒ назначение глав состоится через голосование в парламенте.
В ряде российских регионов проходят выборы на муниципальном уровне: в 22 столицах субъектов ‒ выборы в городские законодательные органы, а в четырех крупных и средних городах ‒ выборы мэров и глав муниципальных образований (в Ангарске и Черемхово Иркутской области, Черногорке Республики Хакасии, Белогорске Амурской области, а также в Краснокаменске Забайкальского края).