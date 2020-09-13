США выразили озабоченность заходом кораблей ВМФ России в порты Кипра
Госсекретарь США Майк Помпео на встрече с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом выразил озабоченность в связи с заходом российских военных кораблей в порты республики, сообщается на сайте госдепартамента.
«Мы знаем, что все российские военные корабли, которые останавливаются в портах Кипра, не выполняют гуманитарных миссий в Сирии, и мы попросили президента Кипра учесть наши опасения», ‒ сказал Помпео.
Кроме того, госсекретарь США обвинил Россию в деятельности по отмыванию денег в регионе. По словам Помпео, сотрудничество США и Кипра в области безопасности имеет большее значение, когда страны, не разделяющие их ценностей, «пытаются найти точки опоры в регионе».
Как отмечается на сайте госдепартамента, США и Кипр подписали накануне меморандум о взаимопонимании по созданию Кипрского центра охраны суши, открытого моря и портов.