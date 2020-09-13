США выразили озабоченность заходом кораблей ВМФ России в порты Кипра

Кроме того, госсекретарь США обвинил Россию в деятельности по отмыванию денег в регионе. По словам Помпео, сотрудничество США и Кипра в области безопасности имеет большее значение, когда страны, не разделяющие их ценностей, «пытаются найти точки опоры в регионе».