Наталья Комарова переизбрана губернатором ХМАО

В ряде российских регионов проходят выборы на муниципальном уровне: в 22 столицах субъектов выборы в городские законодательные органы, а в четырех крупных и средних городах выборы мэров и глав муниципальных образований (в Ангарске и Черемхово Иркутской области, Черногорке республики Хакасия, Белогорске Амурской области, а также Краснокаменске Забайкальского края).