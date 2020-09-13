Наталья Комарова переизбрана губернатором ХМАО
Дума Ханты-Мансийского автономного округа переизбрала Наталью Комарову губернатором региона, сообщает «РИА Новости».
«Большинством голосов на должность губернатора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры избрана Комарова Наталья Владимировна», — сказал спикер парламента региона Борис Хохряков.
По словам руководителя счетной группы Александра Сальникова, в голосовании приняли участие 38 депутатов. Число действительных бюллетеней — 33, число голосов за кандидата Комарову — 29, подчеркнул он.
Сегодня, в Единый день голосования, в 18 субъектах России проходят выборы глав регионов. Помимо этого, в отдельных округах Курской, Пензенской, Ярославской областях и республике Татарстан проходят дополнительные выборы депутатов в Госдуму.
Еще в двух субъектах — Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах — назначения глав состоялось через голосование в парламенте.
В ряде российских регионов проходят выборы на муниципальном уровне: в 22 столицах субъектов выборы в городские законодательные органы, а в четырех крупных и средних городах выборы мэров и глав муниципальных образований (в Ангарске и Черемхово Иркутской области, Черногорке республики Хакасия, Белогорске Амурской области, а также Краснокаменске Забайкальского края).