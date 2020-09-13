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Наталья Комарова переизбрана губернатором ХМАО

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Дума Ханты-Мансийского автономного округа переизбрала Наталью Комарову губернатором региона, сообщает «РИА Новости».

«Большинством голосов на должность губернатора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры избрана Комарова Наталья Владимировна», — сказал спикер парламента региона Борис Хохряков.

По словам руководителя счетной группы Александра Сальникова, в голосовании приняли участие 38 депутатов. Число действительных бюллетеней — 33, число голосов за кандидата Комарову — 29, подчеркнул он.

Сегодня, в Единый день голосования, в 18 субъектах России проходят выборы глав регионов. Помимо этого, в отдельных округах Курской, Пензенской, Ярославской областях и республике Татарстан проходят дополнительные выборы депутатов в Госдуму.

Еще в двух субъектах — Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах — назначения глав состоялось через голосование в парламенте.

В ряде российских регионов проходят выборы на муниципальном уровне: в 22 столицах субъектов выборы в городские законодательные органы, а в четырех крупных и средних городах выборы мэров и глав муниципальных образований (в Ангарске и Черемхово Иркутской области, Черногорке республики Хакасия, Белогорске Амурской области, а также Краснокаменске Забайкальского края).

Ранее по теме: Единый день голосования. Онлайн-трансляция

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных