В ЦИК уточнили явку на выборах глав регионов
Самая высокая явка на выборах глав регионов фиксируется в Еврейской автономной области, следует из данных ЦИК. В ЕАО проголосовали уже 70,51% избирателей.
Самая низкая явка наблюдается в Смоленской области, где проголосовали 19,89% избирателей.
На выборах в региональные парламенты самую высокую явку фиксируют в Белгородской области ‒ 44,99%. Самая же низкая ‒ в Коми, где проголосовали 21,13% избирателей.
Сегодня, в единый день голосования, в 18 субъектах России проходят выборы глав регионов. Помимо этого в отдельных округах Курской, Пензенской, Ярославской областей и Татарстане проходят дополнительные выборы депутатов в Госдуму.
Еще в двух субъектах ‒ Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах ‒ назначение глав состоялось через голосование в парламенте. Депутаты НАО избрали губернатором врио главы региона Юрия Бездудного, а депутаты ХМАО переизбрали Наталью Комарову главой региона.
В ряде российских регионов проходят выборы на муниципальном уровне: в 22 столицах субъектов ‒ выборы в городские законодательные органы, а в четырех крупных и средних городах ‒ выборы мэров и глав муниципальных образований (в Ангарске и Черемхово Иркутской области, Черногорке Республики Хакасии, Белогорске Амурской области, а также в Краснокаменске Забайкальского края).