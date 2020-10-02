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На Украине вступил в силу приговор Януковичу

Ведомости

Приговор бывшему президенту Украины Виктору Януковичу по делу о госизмене вступил в силу на Украине, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на руководителя группы прокуроров по делу Руслана Кравченко.

«Сегодня вступил», — заявил Кравченко в ответ на вопрос, когда приговор Януковичу вступит в силу.

Украинская сторона намерена добиваться от России выдачи экс-президента страны. «Будем!» — сказал Кравченко, отвечая на вопрос, будет ли прокуратура обращаться к РФ с соответствующим запросом.

Киевский апелляционный суд 2 октября оставил в силе приговор Януковичу, по которому он заочно осужден на 13 лет лишения свободы. Защита экс-президента считает решение политическим и намерена обжаловать его в Верховном суде Украины.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных