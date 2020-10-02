На Украине вступил в силу приговор Януковичу
Приговор бывшему президенту Украины Виктору Януковичу по делу о госизмене вступил в силу на Украине, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на руководителя группы прокуроров по делу Руслана Кравченко.
«Сегодня вступил», — заявил Кравченко в ответ на вопрос, когда приговор Януковичу вступит в силу.
Украинская сторона намерена добиваться от России выдачи экс-президента страны. «Будем!» — сказал Кравченко, отвечая на вопрос, будет ли прокуратура обращаться к РФ с соответствующим запросом.
Киевский апелляционный суд 2 октября оставил в силе приговор Януковичу, по которому он заочно осужден на 13 лет лишения свободы. Защита экс-президента считает решение политическим и намерена обжаловать его в Верховном суде Украины.