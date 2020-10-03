Пашинян назвал условие начала переговоров по Нагорному Карабаху
«Когда есть агрессия, первая задача — защитить от нее население. Только после этого можно будет говорить о переговорах», — заявил он.
Пашинян добавил, что народ Нагорного Карабаха не отступит перед лицом широкомасштабной агрессии со стороны Азербайджана.
Накануне Пашинян заявил, что условием перемирия в Нагорном Карабахе является уход Турции с Южного Кавказа.
Конфликт между Арменией и Азербайджаном за спорную территорию Нагорного Карабаха обострился 27 сентября. Тогда азербайджанская армия начала крупномасштабное наступление по всей линии соприкосновения в Нагорном Карабахе якобы в ответ на обстрелы с армянской стороны. В боях применяется тяжелая артиллерия, системы залпового огня, авиация и тяжелая бронетехника. Обе стороны сообщили о погибших солдатах и уничтоженной бронетехнике друг друга, также имеются жертвы среди мирного населения.
Сам Карабах в 1991 г. объявил себя независимой республикой. Армения заявила, что готова рассмотреть вопрос о признании ее автономии. Поддерживаемый Турцией Азербайджан называет происходящее «армянской оккупацией».