Пашинян назвал условие начала переговоров по Нагорному Карабаху

Конфликт между Арменией и Азербайджаном за спорную территорию Нагорного Карабаха обострился 27 сентября. Тогда азербайджанская армия начала крупномасштабное наступление по всей линии соприкосновения в Нагорном Карабахе якобы в ответ на обстрелы с армянской стороны. В боях применяется тяжелая артиллерия, системы залпового огня, авиация и тяжелая бронетехника. Обе стороны сообщили о погибших солдатах и уничтоженной бронетехнике друг друга, также имеются жертвы среди мирного населения.