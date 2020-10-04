Пресс-секретарь главы НКР назвал дезинформацией заявление Баку о его ранении
Заявление помощника президента Азербайджана Хикмета Гаджиева о том, что президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Араик Арутюнян получил тяжелое ранение в результате удара азербайджанских сил, является дезинформацией. Об этом заявил пресс-секретарь главы НКР Ваграм Погосян в комментарии «РИА Новости».
«Это абсолютная дезинформация. Президент жив-здоров, полноценно выполняет свои обязанности, только что выступил с видеообращением. Мы понимаем, что рассудительные решение президента вызывают панику в Азербайджане, но должны их разочаровать», — рассказал он.
О ранении Арутюняна Гаджиев сообщил ранее на брифинге в военно-информационном центре.
»В результате точного удара азербайджанской армии лидер самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян получил тяжелое ранение», — цитирует его ТАСС.
Незадолго до заявления Гаджиева глава НКР опубликовал в Facebook видеообращение, в котором рассказал об обстановке в Нагорном Карабахе.
Конфликт между Арменией и Азербайджаном за спорную территорию Нагорного Карабаха обострился 27 сентября. Тогда азербайджанская армия начала крупномасштабное наступление по всей линии соприкосновения в Нагорном Карабахе якобы в ответ на обстрелы с армянской стороны. В боях применяется тяжелая артиллерия, системы залпового огня, авиация и тяжелая бронетехника. Обе стороны сообщили о погибших солдатах и уничтоженной бронетехнике друг друга, также имеются жертвы среди мирного населения.
Сам Карабах в 1991 г. объявил себя независимой республикой. Армения заявила, что готова рассмотреть вопрос о признании ее автономии. Поддерживаемый Турцией Азербайджан называет происходящее «армянской оккупацией».