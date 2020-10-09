Лукашенко напомнил о своей роли в «спасении» Тихановской
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что «спас» экс-кандидата в президенты Светлану Тихановскую от того, чтобы стать «сакральной жертвой» оппозиции. Лукашенко добавил, что он вывез ее из страны по ее же просьбе, а также оказал материальную помощь. Об этом сообщает «БелТА».
Лукашенко отметил, что злоумышленники хотели напасть на штаб оппозиции, где Тихановская находилась с иностранными журналистами, и поджечь здание. По словам белорусского президента, узнав об этом, она позвонила ему и попросила вывезти из страны. «Тихановская сегодня забыла, что президент Беларуси ее спас… [сакральной жертвой] могла стать экс-кандидат в президенты Тихановская, однако женщину по ее же просьбе успели вовремя вывезти в Литву», — сказал Лукашенко.
Также Лукашенко заявил, что передал Тихановской денежные средства перед ее отъездом. «Когда она сказала, что у нее нет денег, чтобы там прожить, я распорядился, и с госпредприятия взяли 15 тысяч долларов и отдали ей. "Большое спасибо вам", — плакала на шее. Вывезли», — сказал Лукашенко.
11 августа Тихановская покинула республику, уехав в Литву, сообщал глава МИД Литвы Линас Линкявичюс. Позже она выпустила два видеообращения, в которых объяснила свой поступок. В одном из них она говорит, что решение об отъезде в Литву было принято самостоятельно, однако позже она заявила, что не может вернуться в Белоруссию из-за угрозы для безопасности.
В Белоруссии 9 августа прошли выборы президента. По данным ЦИК, победу на них с 80,08% голосов одержал Лукашенко. Кандидат от оппозиции Тихановская набрала 10,09%. После выборов в стране начались акции протеста, которые частично продолжаются до сих пор. По инициативе Тихановской был создан Координационный совет оппозиции, который ставит себе целью передачу власти.