Лукашенко напомнил о своей роли в «спасении» Тихановской

11 августа Тихановская покинула республику, уехав в Литву, сообщал глава МИД Литвы Линас Линкявичюс. Позже она выпустила два видеообращения, в которых объяснила свой поступок. В одном из них она говорит, что решение об отъезде в Литву было принято самостоятельно, однако позже она заявила, что не может вернуться в Белоруссию из-за угрозы для безопасности.