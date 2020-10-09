Верховный суд обязал Зеленского выступать только на украинском языке

«Рассмотрев апелляционную жалобу истца, Большая палата ВС указала на то, что при исполнении служебных обязанностей президент Украины обязан общаться на государственном языке», — сказано в тексте заявления. В нем уточняется, что за действия, совершенные в рамках политической деятельности, а не во время выполнения предусмотренных конституцией полномочий главы государства, президент несет политическую, а не юридическую ответственность за использование негосударственного языка.