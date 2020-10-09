Верховный суд обязал Зеленского выступать только на украинском языке
Большая палата Верховного суда Украины признала, что при исполнении служебных обязанностей президент страны Владимир Зеленский обязан разговаривать только на украинском языке. Об этом говорится в заявлении суда, опубликованном на официальной странице в Facebook.
«Рассмотрев апелляционную жалобу истца, Большая палата ВС указала на то, что при исполнении служебных обязанностей президент Украины обязан общаться на государственном языке», — сказано в тексте заявления. В нем уточняется, что за действия, совершенные в рамках политической деятельности, а не во время выполнения предусмотренных конституцией полномочий главы государства, президент несет политическую, а не юридическую ответственность за использование негосударственного языка.
Из решения суда также следует, что требования истца «не подлежат рассмотрению в порядке административного судопроизводства». В связи с этим Большая палата ВС закрыла производство по указанному делу.
Ранее, 23 мая 2019 г., гражданин Украины обратился в суд с требованием признать противоправным общение Зеленского на русском языке во время iForum-2019. Истец просил обязать президента разговаривать только на государственном языке при осуществлении должностных полномочий. На момент подачи иска Зеленский занимал пост три дня. Он был избран президентом Украины 20 мая 2019 г.