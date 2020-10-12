Страны ЕС согласовали персональные санкции против Лукашенко
Страны Евросоюза договорились ввести санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко, если ситуация в стране не улучшится. Такое решение опубликовано на сайте Совета Европы.
Евросоюз сократит двустороннее сотрудничество с белорусскими властями и увеличит свою поддержку белорусского народа и гражданского общества, говорится в заявлении. В частности, ЕС предоставил дополнительное финансирование пострадавшим от полицейского насилия, независимым СМИ и организациям, представляющим гражданское общество. Евросоюз призвал белорусские власти пойти на диалог с оппозицией и подчеркнул, что поддержит мирный демократический транзит власти.
Лидеры Евросоюза в начале октября договорились о введении санкций в отношении официальных лиц Белоруссии, ответственных за фальсификацию выборов и нарушение прав человека. Ограничения вступили в силу 2 октября. Они коснулись 40 белорусских чиновников, которые в Брюсселе считаются причастными к фальсификации результатов выборов и применению насилия в отношении протестующих, но Лукашенко в этот список включен не был. Персональные санкции против президента Белоруссии ввели Канада, Великобритания, страны Прибалтики и Польша. В ответ Минск также ввел санкции против этих стран, а также закрыл границы с Польшей и Литвой.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента в стране начались акции протеста, которые продолжаются до сих пор. Согласно официальной статистике ЦИК, за Лукашенко проголосовали 80,08% пришедших на выборы граждан Белоруссии. Еще 10,09% поддержали кандидата от оппозиции Светлану Тихановскую. Последняя утверждает, что результаты выборов были сфальсифицированы и инициировала создание Координационного совета оппозиции, который якобы должен стать временным органом власти в стране до проведения выборов с допуском всех кандидатов и международных наблюдателей.