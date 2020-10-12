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Глава МИД Германии предложил ЕС ввести санкции против Лукашенко

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Евросоюзу следует ввести персональные санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко, так как насилие в стране не идет на спад, заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас, сообщает Reuters.

«Режим Лукашенко продолжает применять насилие, мы по-прежнему видим аресты мирных демонстрантов. Я предложил подготовить почву для нового пакета санкций, и Лукашенко должен быть одним из людей в этом санкционном списке», — сказал Маас. Он подчеркнул, что с момента последней встречи глав МИД Евросоюза «ситуация не улучшилась».

Лидеры Евросоюза в начале октября договорились о введении санкций в отношении официальных лиц Белоруссии, ответственных за фальсификацию выборов и нарушение прав человека. Ограничения вступили в силу 2 октября. Они коснулись 40 белорусских чиновников, которые в Брюсселе считаются причастными к фальсификации результатов выборов и применению насилия в отношении протестующих, но Лукашенко в этот список включен не был. Персональные санкции против президента Белоруссии ввели Канада, Великобритания, страны Прибалтики и Польша. В ответ Минск также ввел санкции против этих стран, а также закрыл границы с Польшей и Литвой.

После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента в стране начались акции протеста, которые продолжаются до сих пор. Согласно официальной статистике ЦИК, за Лукашенко проголосовали 80,08% пришедших на выборы граждан Белоруссии. Еще 10,09% поддержали кандидата от оппозиции Светлану Тихановскую. Последняя утверждает, что результаты выборов были сфальсифицированы и инициировала создание Координационного совета оппозиции, который якобы должен стать временным органом власти в стране до проведения выборов с допуском всех кандидатов и международных наблюдателей.

Ранее по теме: Лукашенко встретился с находящимися в СИЗО членами Координационного совета оппозиции

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных