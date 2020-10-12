Глава МИД Германии предложил ЕС ввести санкции против Лукашенко

Лидеры Евросоюза в начале октября договорились о введении санкций в отношении официальных лиц Белоруссии, ответственных за фальсификацию выборов и нарушение прав человека. Ограничения вступили в силу 2 октября. Они коснулись 40 белорусских чиновников, которые в Брюсселе считаются причастными к фальсификации результатов выборов и применению насилия в отношении протестующих, но Лукашенко в этот список включен не был. Персональные санкции против президента Белоруссии ввели Канада, Великобритания, страны Прибалтики и Польша. В ответ Минск также ввел санкции против этих стран, а также закрыл границы с Польшей и Литвой.