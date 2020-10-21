СМИ сообщили о возможном уходе Чубайса из «Роснано»

Председатель правления госкорпорации «Роснано» Анатолий Чубайс может покинуть свой пост, сообщило РБК со ссылкой на трех источников.
Двое собеседников издания утверждают, что Чубайс получил предложение «заняться Арктикой», но не раскрывают деталей. Знакомый Чубайса говорит, что «обсуждать можно все что угодно, но такое решение может принять только президент».
«Чубайсу, конечно, нравится Арктика, но полярником он себя вряд ли видит. А если серьезно, то «Роснано» по поручению правительства готовит стратегию компании до 2024 г.», — заявили РБК в пресс-службе «Роснано».
О возможном уходе главы «Роснано» с переподчинением госкорпорации сообщил The Bell со сслыкой на знакомого Чубайса. Еще один собеседник издания из числа крупных бизнесменов говорил, что не так давно Чубайс сам просил у Владимира Путина «отпустить его на пенсию».
Сам Чубайс написал у себя на Facebook, что «конечно, очень люблю русский север, но то, что я в тундре гоняю по бездорожью — вовсе не повод назначать меня начальником Арктики».
Чубайс был назначен гендиректором госкорпорации «Российская корпорация нанотехнологий» в 2008 г. указом тогдашнего президента Дмитрия Медведева. В 2010 г. Госдума приняла закон о реорганизации госкорпорации в ОАО «Роснано». В 2011 г. Чубайс был избран председателем правления госкорпорации, а в 2014 г., после изменения структуры управления «Роснано», стал председателем правления ООО «Управляющая компания «Роснано».