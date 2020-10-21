СМИ сообщили о возможном уходе Чубайса из «Роснано»

О возможном уходе главы «Роснано» с переподчинением госкорпорации сообщил The Bell со сслыкой на знакомого Чубайса. Еще один собеседник издания из числа крупных бизнесменов говорил, что не так давно Чубайс сам просил у Владимира Путина «отпустить его на пенсию».