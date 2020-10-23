Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Политика

Путин прокомментировал возможность остаться на посту после 2024 года

Ведомости

Президент России Владимир Путин в ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай» ответил на вопрос о возможности остаться на своем посту после 2024 г. Он заявил, что понимает, что его президентство когда-то должно закончиться, пишет «Коммерсантъ».

«Что будет в 2024 г. или в более позднее время, это нужно будет смотреть, когда время подойдет. Сейчас нужно просто всем напряженно работать, как святой Франциск, каждому на своем участке», — сказал президент. «Когда-то это, безусловно, должно закончиться. Я отдаю себе в этом отчет прекрасно»,— уточнил он.

По словам президента, изменения в Конституцию направлены не только на то, чтобы позволить действующему президенту избираться после окончания срока, но и для укрепления суверенитета страны.

Путин предложил внести поправки в основной закон страны в январе этого года. 1 июля в России состоялось голосование, на котором за изменение Конституции выступили 77,92% граждан, против ‒ 21,27%. Выразить свою гражданскую позицию, приняв участие в голосовании, пришли 67,97% жителей с правом голоса. 4 июля принятые поправки вступили в силу. Одна из поправок дает право действующему президенту Владимиру Путину избраться в пятый раз и остаться у власти до 2036 г.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных