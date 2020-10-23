Путин прокомментировал возможность остаться на посту после 2024 года
Президент России Владимир Путин в ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай» ответил на вопрос о возможности остаться на своем посту после 2024 г. Он заявил, что понимает, что его президентство когда-то должно закончиться, пишет «Коммерсантъ».
«Что будет в 2024 г. или в более позднее время, это нужно будет смотреть, когда время подойдет. Сейчас нужно просто всем напряженно работать, как святой Франциск, каждому на своем участке», — сказал президент. «Когда-то это, безусловно, должно закончиться. Я отдаю себе в этом отчет прекрасно»,— уточнил он.
По словам президента, изменения в Конституцию направлены не только на то, чтобы позволить действующему президенту избираться после окончания срока, но и для укрепления суверенитета страны.
Путин предложил внести поправки в основной закон страны в январе этого года. 1 июля в России состоялось голосование, на котором за изменение Конституции выступили 77,92% граждан, против ‒ 21,27%. Выразить свою гражданскую позицию, приняв участие в голосовании, пришли 67,97% жителей с правом голоса. 4 июля принятые поправки вступили в силу. Одна из поправок дает право действующему президенту Владимиру Путину избраться в пятый раз и остаться у власти до 2036 г.