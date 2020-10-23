Путин прокомментировал возможность остаться на посту после 2024 года

«Что будет в 2024 г. или в более позднее время, это нужно будет смотреть, когда время подойдет. Сейчас нужно просто всем напряженно работать, как святой Франциск, каждому на своем участке», — сказал президент. «Когда-то это, безусловно, должно закончиться. Я отдаю себе в этом отчет прекрасно»,— уточнил он.