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Несколько человек задержаны у белорусского завода «Гродно Азот»

Ведомости

Возле белорусского завода «Гродно Азот» задержаны несколько устроивших забастовку людей, не являющихся сотрудниками предприятия, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу УВД Гродненской области.

«На проходной собрались сотрудники предприятия и люди, которые не относятся к числу сотрудников «Гродно Азота». Несколько человек задержаны, ведется административный процесс в связи с участием в несанкционированном мероприятии», — говорится в сообщении.

Представитель материнской компании «Гродно Азот» «Белнефтехим» Александр Тищенко заявил, что утром 26 октября 100 человек «безрезультатно пыталась блокировать выход рабочих на смену», передает ТАСС. Он добавил, что к самому предприятию не имеет отношения «большинство» бастующих.

Тищенко подчеркнул, что забастовки нет и завод работает, равно как и другие предприятия «Белнефтехима». Он отметил, что «обстановка штатная».

Ранее сегодня экс-кандидат в президенты Белоруссии и лидер оппозиции Светлана Тихановская объявила в стране «общенациональную забастовку». Она сделала это после того, как за день до этого истек срок «народного ультиматума», выдвинутого действующему президенту республики Александру Лукашенко. С него требуют покинуть пост главы государства, прекратить насилие на улицах и освободить политзаключенных.

Протесты в Белоруссии длятся с 9 августа, с момента проведения в стране выборов президента. По официальным данным, Лукашенко победил на выборах, набрав 80,08% голосов, тогда как поддержка Тихановской составила 10,09%. После оглашения итогов голосования оппозиция заявила о фальсификации результатов и потребовала проведения новых выборов. Тихановскую и ее сторонников поддержали страны Евросоюза, а также США и Украина.

Ранее по теме: Тихановская объявила общенациональную забастовку в Белоруссии

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных