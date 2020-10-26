Несколько человек задержаны у белорусского завода «Гродно Азот»

Ранее сегодня экс-кандидат в президенты Белоруссии и лидер оппозиции Светлана Тихановская объявила в стране «общенациональную забастовку». Она сделала это после того, как за день до этого истек срок «народного ультиматума», выдвинутого действующему президенту республики Александру Лукашенко. С него требуют покинуть пост главы государства, прекратить насилие на улицах и освободить политзаключенных.