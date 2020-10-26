Несколько человек задержаны у белорусского завода «Гродно Азот»
Возле белорусского завода «Гродно Азот» задержаны несколько устроивших забастовку людей, не являющихся сотрудниками предприятия, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу УВД Гродненской области.
«На проходной собрались сотрудники предприятия и люди, которые не относятся к числу сотрудников «Гродно Азота». Несколько человек задержаны, ведется административный процесс в связи с участием в несанкционированном мероприятии», — говорится в сообщении.
Представитель материнской компании «Гродно Азот» «Белнефтехим» Александр Тищенко заявил, что утром 26 октября 100 человек «безрезультатно пыталась блокировать выход рабочих на смену», передает ТАСС. Он добавил, что к самому предприятию не имеет отношения «большинство» бастующих.
Тищенко подчеркнул, что забастовки нет и завод работает, равно как и другие предприятия «Белнефтехима». Он отметил, что «обстановка штатная».
Ранее сегодня экс-кандидат в президенты Белоруссии и лидер оппозиции Светлана Тихановская объявила в стране «общенациональную забастовку». Она сделала это после того, как за день до этого истек срок «народного ультиматума», выдвинутого действующему президенту республики Александру Лукашенко. С него требуют покинуть пост главы государства, прекратить насилие на улицах и освободить политзаключенных.
Протесты в Белоруссии длятся с 9 августа, с момента проведения в стране выборов президента. По официальным данным, Лукашенко победил на выборах, набрав 80,08% голосов, тогда как поддержка Тихановской составила 10,09%. После оглашения итогов голосования оппозиция заявила о фальсификации результатов и потребовала проведения новых выборов. Тихановскую и ее сторонников поддержали страны Евросоюза, а также США и Украина.