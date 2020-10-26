Власти Белоруссии опровергли информацию о забастовках рабочих

Протесты в Белоруссии длятся с 9 августа, с момента проведения в стране выборов президента. По официальным данным, Лукашенко одержал в них победу, набрав 80,08% голосов, тогда как за Тихановскую проголосовали 10,09% избирателей. С результатами выборов не согласились ни оппозиция, ни страны Евросоюза, ни США. Они назвали Лукашенко нелегитимным президентом и призвали его провести новые выборы. Тот при этом 23 сентября прошел закрытую церемонию инаугурации, сохранив за собой пост глав государства еще на пять лет.