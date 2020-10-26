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Власти Белоруссии опровергли информацию о забастовках рабочих

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Все предприятия реального сектора экономики Белоруссии работают в штатном режиме, сообщила на своей странице в Facebook пресс-секретарь правительства республики Александра Исаева.

«По состоянию на 10:00 26.10.2020 г. все предприятия реального сектора экономики республики работают в штатном режиме. Производства не остановлены, как это преподносят отдельные телеграм-каналы», — написала она.

Ранее сегодня несколько Telegram-каналов сообщили о начале забастовок на крупных предприятиях Белоруссии, в том числе — на «Минском тракторном заводе» (МТЗ), «Минском заводе колесных тягачей» (МЗКТ), «Минском автомобильном заводе» (МАЗ), «Атланте», «Белкоммунмаше» и «Гродно Азоте». Представители последнего уже опровергли данную информацию, заявив, что протестующие не являлись сотрудниками завода.

Ранее по теме: Несколько человек задержаны у белорусского завода «Гродно Азот»

26 октября экс-кандидат в президенты Белоруссии от оппозиции Светлана Тихановская объявила в стране «общенациональную забастовку», в рамках которой призвала граждан «показать, что никто не будет работать на режим», существующий в стране. Такой шаг стал ответом на неисполнение действующим президентом Белоруссии Александром Лукашенко «народного ультиматума». Согласно последнему, к 25 октября глава государства должен был покинуть свой пост, занимаемый им с 1994 г., а также прекратить насилие на улицах и освободить политзаключенных.

Протесты в Белоруссии длятся с 9 августа, с момента проведения в стране выборов президента. По официальным данным, Лукашенко одержал в них победу, набрав 80,08% голосов, тогда как за Тихановскую проголосовали 10,09% избирателей. С результатами выборов не согласились ни оппозиция, ни страны Евросоюза, ни США. Они назвали Лукашенко нелегитимным президентом и призвали его провести новые выборы. Тот при этом 23 сентября прошел закрытую церемонию инаугурации, сохранив за собой пост глав государства еще на пять лет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных