Алиев назвал письмо Пашиняна Путину «признанием поражения»
Письмо премьер-министра Армении Никола Пашиняна президенту России Владимиру Путину с просьбой о начале консультаций по оказанию помощи республике фактически является признанием поражения. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с турецкой делегацией.
«Как вы знаете, премьер-министр Армении недавно направил письмо президенту России Владимиру Путину. Это письмо фактически является признанием своего поражения. Потому что у России просили военной поддержки, хотя для этого нет оснований», — цитирует его агентство АЗЕРТАДЖ.
По словам Алиева, у Азербайджана нет планов по переносу боевых действий на территорию Армении. Военная операция в Карабахе проходит успешно, от «вражеской оккупации» были освобождены около 200 населенных пунктов, добавил он. Президент Азербайджана также выразил надежду, что вскоре Баку и Ереван договорятся о незамедлительном выводе армянских войск из Карабаха.
Вчера, 31 октября, МИД России прокомментировал письмо Пашиняна Путину, заявив, что Москва окажет всю необходимую помощь Еревану в том случае, если боевые действия будут перенесены на территорию Армении.
Ранее Пашинян назвал «оптимальным решением» конфликта в Нагорном Карабахе ввод российских миротворцев. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, миротворцы могут быть введены в зону конфликта Нагорного Карабаха только с согласия обеих сторон.
Активные боевые действия между Азербайджаном и Арменией с применением широкого спектра тяжелого вооружения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Тем самым страны нарушили соглашение о прекращении огня, подписанное 26 лет назад, окончившее Карабахскую войну 1991-1994 гг. Государства обвиняют друг друга в эскалации конфликта. Азербайджан, открыто поддерживаемый Турцией, утверждает, что хочет прекратить «армянскую оккупацию» на принадлежащей ему с советских времен территории, исторически населенной армянами. Сам Карабах с 1991 г. считает себя независимой республикой и получает военную и экономическую помощь от Еревана, однако не признается им юридически.
Армения и Азербайджан уже трижды договаривались о прекращении огня. Первый этап переговоров прошел в Москве 10 октября при участии министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Второй раз министры иностранных дел договорились о перемирии по телефону 17 октября. Третий раз главы МИД Армении и Азербайджана договорились о перемирии 24 октября, оно должно было вступить в силу 26 октября в 8:00 по местному времени. Во всех трех случаях стороны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня и продолжили боевые действия.